Kutnohorští fotbalisté vyrazili v sobotu k dalšímu venkovnímu utkání letošní divizní sezony, tentokrát do Vysokého Mýta. Svěřenci Radka Kulhánka po prvních pětačtyřiceti minutách prohrávali 0:2 a do druhé části utkání museli improvizovat se sestavou. Přesto se jejich hra zlepšila, dokonce dali kontaktní branku, která ale nakonec nebyla uznána. Z Vysokého Mýta tak Kutná Hora odjížděla po porážce 0:2 s prázdnou.

Z divizního fotbalového utkání Kutná Hora - Poříčany | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Sehráli jsme utkání dvou rozdílných poločasů, vstup do prvního poločasu jsme vstoupili relativně dobře, ale pozdě jsme dostupovali soupeře a byli jsme všude pozdě. Domácí to dokázali potrestat už ve druhé minutě, když se po zaváhání naší obrany dostali do vedení. Ve třiatřicáté minutě jsme udělali chybu v prostředku hřiště, a soupeř po kolmici dal na 2:0. Poločas jsme dohráli se sebezapřením, protože Cimr byl po minulém utkání zraněný a Bílek měl také zdravotní potíže. Utkání jsme nějak uhráli, ale nebylo to ono, museli jsme stáhnout Bílka a přesunout Exnera na stopera, místo Cimra šel do útoku Semrád,“ zhodnotil první poločas kutnohorský trenér Radek Kulhánek.