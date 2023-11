Nelichotivou sérii proher na soupeřových hřištích chtěli fotbalisté Čáslavi prolomit na trávníku Vysokého Mýta v dalším pokračování divizní skupiny C. To se jim ale nepodařilo. Nedokázali totiž vstřelit ani jeden gól a sami jednou v prvním poločase inkasovali. Tato branka Dvořáka byla rozhodující. „Potřebovali jsme body a ty nemáme,“ smutnil čáslavský trenér Petr Janda.

Z fotbalového utkání divize C Čáslav - Benešov | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Vysoké Mýto – Čáslav 1:0

„Nyši podzimní smůlu jsme si v tomto zápase vybrali až do dna,“ ulevil si trenér čáslavského celku Petr Janda. „Byli jsme minimálně tři čtvrtiny utkání lepším týmem, ve druhém poločase určitě, to jsme měli soupeře na polovině. Jenže jsme inkasovali z první střely na bránu. My jsme si vytvořili čtyři nebo pět velkých šancí, jednou jsme trefili z nepovedeného centru břevno. Vyhráli jsme na šance i herně, chválili nás i domácí, že jsme byli nejlepší tým ze spodku tabulky. Ale je nám to k ničemu, chyběl nám důraz v zakončení,“ litoval Janda. „Za výkon jsem kluky pochválil, makali, byli jsme lepší než soupeř, ale body nemáme. A ty jsme potřebovali. Výkon byl dobrý, ale to nám není nic platné,“ řekl kouč poražených.

Branka: 31. Dvořák. Poločas: 1:0.

Čáslav: Vyhnánek – Junek, Čuchal (76. Mach), Ronovský, Ráliš, Chábera (46. Vilím), Štichauer (70. Bašek), Hajník, Peca (76. Marek), Hannich (63. Kraj), Slavík.