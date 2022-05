„Ještě jsem plný emocí, právě jsem vylezl z rybníku. Slíbil jsem klukům, že když vyhrajeme, tak skočím do rybníku. Takže jsem skončil mezi kachnami,“ culil se spokojený trenér Kutné Hory Libor Tichý. „Uvědomovali jsme si tíhu utkání, ale já jsem nepochyboval o tom, že navážeme na dobré momenty ze zápasu s Kosmonosy, především na aktivní hru s presinkem. V prvním poločase jsme měli šancí více než dost a vedli jsme tři nula. Pro psychiku to ale jednoduché nebylo, už jsme v sezoně zažili, že jsme takové vedení ztratili. Do té doby jsme jasně dominovali, ale pak domácí snížili na dva tři. Z jasného utkání to najednou byla ťafka. O půli jsme hráče nasměrovali k tomu, proč jsme do Tochovic jeli. Navázali jsme ofenzivní hrou, oni to otevřeli a my jsme využívali okének v jejich defenzivě. Góly jsme dali po krásných akcích,“ byl nadšený kouč Tichý.

Kanonýr Deníku Roman Novosád: Asi jsem se v útoku osvědčil

Ten také vypíchl dva střelce. „Gratuluji především Veselému k hattricku, který vyšperkoval parádními nůžkami. A Wolf se zase trefil z trestného kopu do šibenice. I to mě potěšilo. Ze zápasu jsme udělali drama, tým ale ukázal charakter. A dal mi tak dárek ke čtvrtečním narozeninám,“ dodal Libor Tichý.

Branky: 37. Vlček, 44. Sirotek, 49. Pazderník – 13., 67. a 70. Veselý, 19. Křelina, 35. a 85. z PK Pilný , 59. Wolf. Poločas: 2:3.

Sparta Kutná Hora: Malý – Veselý (86. Exner), Franc, Zrůst, Tulach, Pilný, Nekvinda, Křelina (86. Tichý), Marek (82. Dostál), Prokůpek, Wolf (78. Mommers).