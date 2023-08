Divizní fotbalisté Čáslavi měli odstartovat letošní sezonu v neděli domácím zápasem s Trutnovem, to se ale nekoná. Na vině je silně podmáčené hřiště, na kterém jsou po velkém a vytrvalém dešti kaluže. Utkání bylo zrušeno už dopoledne.

Stav hrací plochy v Čáslavi byl před divizním zápasem s Trutnovem neregulérní | Video: FK Čáslav

„Hřiště bylo celé pod vodou. Byl jsem se podívat před polednem a hrát by na tom nešlo, bylo by to o zranění. Navíc stále pršelo,“ uvedl zkušený zadák čáslavského mužstva Peter Mráz.

Čáslav měla mít v prvním kole výhodu domácího prostředí, nyní tak bude začínat sezonu u protivníka. Za týden hraje na půdě chrudimské rezervy. Start do soutěže je vždy důležitý. „Zda by to mohl být problém, to se teprve uvidí. Těžko odhadovat. Začátky jsou vždy takové divoké, ale také důležité. Vždy je dobré vykročit pravou nohou,“ přidal Mráz.