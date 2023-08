Další fotbalový skandál na sebe nenechal dlouho čekat. A opět jsou v hlavní roli rozhodčí. Pouhý týden po skandálním zápase třetí ligy mezi Admirou Praha a béčkem Českých Budějovic, kdy utkání hrubě ovlivnil sudí Paták, je tady znovu obvinění arbitra. Podle čáslavského trenéra Jakuba Svobody byl z rozhodčího Lukáše Machýčka cítit alkohol. Navíc podle něj jeho mužstvo velice poškodil. A nejen vyloučením obránce Pecy. Čáslav divizní utkání na půdě Ústí nad Orlicí prohrála 0:2.

Z fotbalového utkání prvního kola MOL cupu Čáslav - Admira Praha (1:2 pp) | Foto: Deník/Michal Bílek

„V Ústí nad Orlicí je tradičně pro hostující tým obrovsky nepřátelské prostředí, které je pokaždé za hranou sportovního klání,“ uvedl trenér Čáslavi Jakub Svoboda a navázal: „Pode mého názoru bylo utkání značným způsobem ovlivněno výkonem hlavního rozhodčího, který domácím doslova daroval dvě standardní situace z hranice velkého vápna, které domácí proměnili,“ přidal kouč Čáslavi.

Jeho tým čelil od úvodního hvizdu verdiktům sudího Lukáše Machýčka, které byly podle hostů jednostranné. „Celé utkání devalvuje to, že jsme museli od začátku zápasu řešit výroky pana Machýčka, které byly namířeny proti našemu týmu. Navíc jsem měl v poločase od kluků informaci, že z hlavního sudího je na hřišti cítit alkohol, o čemž jsem se u postranní čáry ve druhém poločase osobně přesvědčil. Stejně tak i v kabině rozhodčích po utkání, kdy jsem tam byl jako vedoucí týmu,“ prozradil kouč Svoboda. „Bohužel, výsledek zápasu v Ústí byl předem daný. My jsme jsme strávili deset hodin na parádním výjezdu. Pokud se přístup některých lidí ve fotbalovém prostředí nezmění, tak je to boj s větrnými mlýny,“ pokračoval.

Toho navíc rozčílilo neoprávněné a nesmyslné vyloučení obránce. „V prvním případě jsme navíc dostali hned v 19. minutě naprosto vymyšlenou červenou kartu, kdy sice hráč domácích byl v lehkém kontaktu s naším obráncem Pecou, ale míč si ukopl, následně chvíli ještě běžel a skluzem zajel do brankáře Vyhnánka. Rozhodčí Machýček vzápětí vytáhl žlutou kartu, což jsme si původně mysleli, že je pro domácího útočníka za nevybíravý skluz do našeho brankáře. Ovšem okamžitě ji dal do kapsy a vytáhl červenou kartu, kterou ukázal obránci Pecovi. Ze záznamu z utkání je vše patrné, a určitě proti červené kartě podáme protest,“ líčil své pocity bezmoci Svoboda.

Šestatřicetiletý arbitr z Mělníka byl ovšem o své pravdě přesvědčený i po utkání, kdy vyloučení v zápise popsal jako "zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva podražením zezadu mimo pokutové území".

Šílené sázky na fotbal v Praze: Za aférou zřejmě stojí mafie, český sponzor zuří

Divizní zápas byl podle slov čáslavského lodivoda tendenčně vedený od první minuty. „De facto od třetí minuty, kdy se nepískaly dva naprosto jasné fauly na naše hráče, tak bylo jasné, jak je nastavený metr. Bylo otázkou času, kdy nás domácí tým z něčeho, co jim bude nabídnuto, potrestá,“ zlobil se kouč Čáslavi.

Pak se přece jen pustil do krátkého hodnocení zápasu. „Musím ale smeknout před hráči, odvedli solidní výkon. V samotném utkání jsme nepropadli. Měli jsme pasáže, kdy jsme drželi míč více než soupeř. Zejména úvodních patnáct minut druhého poločasu, do inkriminované standardní situace, jsme byli možná lepším týmem. Šanci měl Chábera po centru Hannicha, ale mířil těsně mimo. Jinak jsme vyjma střely Čuchala nebyli moc pro branku soupeře nebezpeční. Máme problémy se prosadit kombinací na polovině soupeře. Domácí, ačkoliv hráli skoro celý zápas v početní výhodě, tak hráli v bloku a čekali na naše ztráty,“ uvedl Svoboda. „Klukům bych chtěl ještě jednou poděkovat, že udrželi nervy na uzdě a utkání se ctí odehráli. Naše sezona není o zápase v Ústí, my se musíme zaměřit hned na další domácí utkání s týmem Dobrovice a pokusit se získat další tři body,“ řekl odhodlaně kormidelník Čáslavi.

Dohra pochybného utkání. Admira chce anulovat zápas a sehrát nový

Branky: 21. Stránský, 61. Bednář. ČK: 19. Peca (Čáslav) Poločas: 1:0.

Čáslav: Vyhnánek – Čuchal (61. Junek), Mráz, Ronovský (61. Kraj), Ráliš, Chábera (72. Mach), Štichauer, Hajník, Peca, Hannich (61. Bašek), Konyvka.