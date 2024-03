/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pět ze sedmi předsezonních posil nastoupilo v základní sestavě čáslavského mužstva v prvním jarním kole divizní skupiny C. Jenže ani to na chrudimskou rezervu nestačilo. Domácí byli málo nebezpeční a nakonec padli o dvě branky. Jediný jejich gól dal ve čtvrté minutě nastavení střídající Hejný. Čáslav se musí z porážky rychle oklepat.

Z fotbalového utkání divize C Čáslav - Chrudim B | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Čáslav – Chrudim B 1:3

Na domácích fotbalistech byla od začátku vidět velká chuť uspět. A také měli první obrovskou šanci, jenže Chábera, který šel sám na gólmana, poslal svůj pokus vedle. Podobně dopadly i střely Peterky a Turyny. A hosté trestali. Čáslavská obrana nechala na holičkách gólmana Vyhnánka, jenž sice dělal, co mohl, ale na třetí dorážku Zvolánka už stačit nemohl.

Ve druhém poločase žila naděje domácích do 89. minuty, kdy hosté přidali druhý gól do rozhozené obrany. To už se Čáslav tlačila hodně dopředu. Do to doby měla snad jedinou vážnější příležitost po rohovém kopu. Nastavení přineslo ještě dvě trefy. Nejprve hosté přidali třetí branku, skóre uzavřel domácí Hejný. Čáslavští tak do jarních odvet nevstoupili šťastně.

„Zápas jsme nezvládli, soupeř nás přehrál a vyhrál naprosto zaslouženě,“ uznal sportovně trenér čáslavského celku Roman Kučera. „Hosté byli lepší, do ofenzivy, do defenzivy, v rychlosti i osobních soubojích, byli důraznější,“ hledal příčiny porážky kouč poražených.

„Musím říct, že soupeř vyhrál zaslouženě. V úvodu jsme měli dobrou šanci, tu zahodil Chábera, který šel sám na gólmana. Kdybychom to dali, mohlo mít utkání jiný ráz, jiný charakter. Pak už jsme se dostali málo do hry a také jsme inkasovali. Do půle už jsme neměli nic, nedokázali jsme se z toho oklepat a hráli jsme v útlumu,“ podotkl Kučera.

Ve druhém poločase jsme chtěli hru zjednodušit, ale nedokázali jsme pořádně dostat míč do vápna. Nechceme se na nic vymlouvat, prostě jsme byli horší. Soupeř už chodil do brejku a v závěru nám dal dva góly. My jsme jen stav korigovali. Z našich možností a standardních situací jsme mohli soupeře potrestat, ale byli jsme nekvalitní. Náš výkon dobrý nebyl,“ dodal kouč Roman Kučera.

Prohlédněte si první gól do sítě Čáslavi

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

V základní sestavě Čáslavi nastoupilo pět nováčků. Hanč, Vencl, Kučera, Turyna a Peterka. Chyběl zraněný Nešpor a do hry nezasáhl gólman Usenko.

Branky: 90+4. Hejný - 22. Zvolánek, 89. Vácha, 90+3. Skohoutil. Poločas: 0:1.

Čáslav: Vyhnánek – Hanč, Vencl, Mráz (86. Konyvka) – Slavík, Kučera, Turyna (77. Bašek), Junek, Kraj (46. Hejný) – Peterka, Chábera (68. Mach).