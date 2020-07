Sparta se radovala ve 13. minutě, když se po rohovém kopu prosadil hlavou Marek. Čáslav vyrovnala po půl hodině. Autorem trefy byl Mlynka, který ještě do poločasu stihl nastřelit břevno.

I ve druhé půli měl čáslavský Mlynka tutovku, ale balon otřel jen o tyč. Rozhodnutí padlo v 78. minutě, kdy využil srážky kutnohorských obránců Kůrka a prostřelil Jeřábka – 2:1.

„Soupeř zápas otočil,“ povzdechl si kutnohorský stoper Bedřich Franc a zhodnotil utkání: „Oba týmy ještě měly další šance. Z těch tří našich přípravných zápasů bylo tohle nejvydařenější. Hra nebyla tak špatná. Dařily se nám kombinace po stranách i posouvání hry, které jsme trénovali. Pracovali jsme a zápas odmakali. Škoda srážky při druhé domácí brance. Míč pak propadl a domácí skórovali.“

Čáslavský středopolař Kamil Petrů nedával vítězství žádnou velkou váhu: „Šlo o přípravný zápas. Důležité bude, co přijde v mistrovských zápasech. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Byli jsme lepší a běželi jsme asi čtyřikrát sami na bránu. Problém je v tom, že nedáváme góly. Jinak bychom tak o tři vyhráli.“

Oba celky se utkaly již po několikáté. Za rok spolu hrají poslední dobu minimálně tři až čtyři zápasy. „Nevím, zda se v sezoně můžeme něčím překvapit. Půjde o taktickou bitvu. Společných soubojů jsme opravdu odehráli hodně. V sezoně bude derby o chybách a o tom, kdo co nachystá za překvapení,“ myslel si Franc.

Ani Petrů by tolik derby zápasů nehrál. „Rozhodně to nevítám. Ať se hraje méně derby, co se Kolína a Kutné Hory týká. Pak je zápas zbytečně vyhrocený. Středeční zápas byl relativně v pohodě, ale jinak jsou některé zákroky až nesmyslné. Jen kvůli tomu, že se se známe a jde o derby,“ dodal čáslavský fotbalista.

Čáslav – Kutná Hora 2:1 (1:1, 30. Mlynka, 78. Kůrka – 13. Marek). Rozhodčí: Zoufalý. Čáslav: Barták – Hannich, Mráz, Richard, Kůrka – Kopp, Petrů, Král, Mlynka – Š. Váňa, Netušil. Střídali: Ronovský, Strnad, Jelínek, Klepal, Šmejda, Kovařík. Trenér Jakub Svoboda. Kutná Hora: Malý – Marek, Franc, Bílek, Saulich – Šindelář, Nekvinda, Piskač, Zelenka – Křelina, Hradílek. Střídali: J. Kulhánek, Cimr, Kolůvek, Pleva, Jeřábek, Vlášek, Jedlička. Trenér Radek Kulhánek.