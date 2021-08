Kutná Hora – Tochovice 2:2

Proti sobě se postavily celky, které měly na kontě pouhý bod. A na jeho konci si moc ani jeden nepolepšil.

Než se diváci rozkoukali, šli domácí po trefě Marka do vedení. Jenže to jim dlouho nevydrželo. A aby toho nebylo mámo, na začátku druhého poločasu pustili do brejku Sirotka a ten se svou šancí naložil parádně. S domácími mohlo být zle po změně stran několikrát, ale hostující hráči neměli dobře seřízená mířidla. A toho nakonec litovali. V nastavení se po standardní situaci trefil hlavou Zelenka.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře a dali jsme brzy úvodní gól. Hra byla v poli vyrovnaná, ale hostům se podařilo skóre otočit. Za stavu jedna dva jsme hodně riskovali a Tochovice mohly rozhodnout třetím gólem. Jenže branku nedali a my jsme v nastavení srovnali,“ uvedl k zápasu trenér Kutné Hory Jan Holík. „Remíza je pro nás v domácím prostředí ztráta. Ale po průběhu utkání je spravedlivá, to si musíme říct. Chybí nám kvalita do ofenzivy. Nezbývá nám než se poctivě připravovat na další zápasy,“ přidal Holík.

Branky: 3. Marek, 90+4. Zelenka – 14. Dušek, 47. Sirotek. Poločas: 1:1.

Kutná Hora: Malý – Bílek (23. Cimr), Saulich, Franc, Nekvinda, Veselý, Zelenka, Marek, Křelina (56. Exner), Pleva, Wolf.