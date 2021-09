Poříčany – Čáslav 2:0

Domácí začali utkání rychlou brankou, z trestného kopu se trefil Janda. Stejný hráč měl i další šanci, trefil ale jen tyč. A tutovku zazdil také Jindřich, který mířil těsně nad. Po poločase přidal pojistku obránce Kutina, který se trefil parádně pod víko čáslavské svatyně.

„Čáslav měla výškovou převahu, takže jsme se báli standardních situací. Ale kluci to uskákali a ubojovali, soupeře jsme téměř do ničeho nepustili,“ byl nadšený trenér poříčanského týmu Jiří Kabyl. „Už v poločase jsme měli vést alespoň o dva góly. Kutinův gól na dva nula byl parádní. Pak jsme odehráli tak, jak jsme chtěli a už jsme Čáslav do žádné vyložené šance nepustili. Navázali jsme na výkon z Letohradu. A to nám ještě vypadl ze sestavy Tomáš Petr,“ vyprávěl po utkání Kabyl.

Kádr divizních Poříčan opustil také zkušený Jakub Balšánek. „Na Kladně měli problémy s kádrem a Balši je jejich odchovanec. Došli jsme ke vzájemné dohodě všech stran. Vrátil se zpět po zranění a za to si zaslouží obdiv. Asi cítil, že tam bude mít větší využití a že se více prosadí,“ řekl na adresu Balšánka trenér Kabyl.

Pětatřicetiletý záložník Jakub Balšánek se vrátil do Kladna po hodně dlouhé době. Roky zářil třeba ve Vlašimi, Kunicích, Českém Brodě a Králově Dvoře. U branek Kladna sice nebyl (Kladno porazilo Chomutov 3:0), ale v záloze byl hodně znát. „V Poříčanech jsem byl nespokojený a posunul se blíž k domovu. Nabídka Kladna se mi líbila a jsme s panem Brabcem dohodnuti do konce sezony," řekl po utkání svého nového týmu výrazný středopolař, který od přípravky hrával s Antonínem Holubem a zná i další kladenské hráče Čížka, Hanzlíka a Říhu.

„V Poříčanech to nemá s divizním fotbalem nic společného. Hraje se zde na velmi malém hřišti se zábradlím metr od postranní lajny. To vše předurčuje ráz utkání. Na tak malém prostoru je zde každý zápas o nakopávaných míčích, soubojích a následném odraženém balonu. Kdo jej získá, má herní převahu,“ popisoval atributy utkání trenér Čáslavi Jakub Svoboda. „Vsadili jsme na postupný útok a do inkasované branky jsme si vytvořili dvě šance. Bohužel jsme v zakončení nebyli úspěšní. Po inkasované brance se domácí zatáhli a na tak malém prostoru a nekvalitním terénu jsme těžko hledali skuliny pro průnikovou přihrávku. Když už se to povedlo, tak nás zastavil praporek pomezního,“ řekl Jakub Svoboda.

Branky: 10. Janda, 49. Kutina. Poločas: 1:0.

SK Poříčany: Malík – Janda (76. Stárek), Chlapec, Jindřich (76. Zoloruchin), Kabyl, Houžvička, Pergl, Kutina, Skořepa (90+2. Bím), Valín, Urban (82. Gajdasz).

FK Čáslav: Vyhnánek – Richard, Mach, Vančura, Hejný, Mráz, Ronovský (46. Bašek), Petrů (73. Král), Slavík, Schovanec, Hannich (46. Chábera).