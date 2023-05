Prohra na Hané se mu stala osudnou. Trenér Dušan Uhrin po porážce s béčkem Olomouce 1:4 skončil na lavičce Příbrami. Pětapadesátiletého kouče vyhodil pro neuspokojivé výsledky majitel klubu Jaroslav Starka. Novým hlavním koučem se stane Karel Krejčí, který v minulosti dovedl k titulu Plzeň či vedl reprezentaci do 21 let. Jeho prvním zápasem bude domácí duel s Vlašimí.

Dušan Uhrin mladší | Foto: Jiří Koros

Sotva pět měsíců vydržel Dušan Uhrin na lavičce Příbrami. Přicházel na přelomu loňského listopadu a prosince, kdy mužstvo z prvního místa opouštěli Tomáš Zápotočný a Marek Nikl, kteří se posouvali do prvoligového Dynama.

Příbram však musela první příčku opustit. Stalo se tak minulou středu po prohře v Třinci. Na vedoucí pozici se mohla vrátit, místo toho ale přišel pondělní debakl s rezervou Olomouce. Ze sedmi soutěžních zápasů tak tým od řeky Litavky vyhrál jen tři. Momentálně je třetí, což mu ještě zaručuje baráž, na lídra z Karviné ztrácí tři body, má však k dobru odložený zápas s béčkem Slavie.

„Nešlo nám to, čtyřikrát jsme prohráli, nejsem z toho rozjásanej… Něco jsem prostě udělat musel. Dál platí, že je pro nás cílem postup do první ligy. Kdyby nebyl, tak tohle dělat nebudu,“ vysvětlil Jaroslav Starka své rozhodnutí pro web iSport.cz.

KAREL KREJČÍ po zisku titulu s Viktorií Plzeň v roce 2016.Zdroj: Foto: fcvNovým koučem se stane Karel Krejčí, bývalý kouč Viktorie Plzeň nebo reprezentace do 21 let, který v Příbrami na konci devadesátých let tři roky působil jako hráč a v klubu taky později trénoval mládež. „Potvrzuji, že přijde,“ uvedl příbramský boss. Prvním zápasem 54letého trenéra bude domácí utkání s Vlašimí, které se odehraje v sobotu od 17 hodin.