Nejprve řečí čísel. Tým ve dvanácti zápasech nasázel 19 gólů. Střelecké úspěchy si mezi sebe rozdělilo hned deset hráčů. Nejlepším střelcem týmu je sedmadvacetiletý útočník Marek Červenka. Nastoupil do osmi zápasů a vstřelil čtyři góly.

S výkony Červenky byl vlašimský trenér Daniel Šmejkal sice spokojený, ale tuší, že se v něm ukrývá ještě větší potenciál: „Marka znám dlouho. Už z doby, kdy jsem působil ve Slavii u mládeže. Byli jsme spolu v Sokolově i v Teplicích. S jeho střeleckým příspěvkem jsme určitě všichni spokojení, ačkoliv osobně věřím, že má na to, aby podával ještě lepší výkony.“

Zajímavé je, že ačkoliv Červenka drží prapor nejlepšího střelce Vlašimi, v počtu odehraných minut patří do průměru. Hned sedm hráčů nasbíralo během podzimní části více minut na trávníku. Nejvytěžovanější útočník Lucas Dias odehrál 831 minut. Vstřelil dvě branky.

Vlašimští trenéři využili celkem osmnáct hráčů do pole. Svou úlohu v tomto ohledu sehrála také pandemie koronaviru. Pouze dva hráči mají na kontě přes tisíc odehraných minut - záložníci Filip Blecha (1080) a Petr Průcha (1043). Více minut odehrál v rámci celé soutěže pouze jeden jediný hráč. Líšeňský Jaroslav Málek (1137).

Do podzimní části vstoupila Vlašim s Josefem Řehákem coby brankářskou jedničkou. Úvodních sedm utkání odchytal právě on. Ale v listopadu dostali vlašimští fotbalisté ve dvou zápasech šest branek, a proto se trenéři rozhodli pro změnu.

„Oliver Vliegen chytal po dlouhé době, naposledy nastoupil v poháru proti Karviné. Podal ale dobrý výkon a já jsem spokojený,“ chválil po zápase s Duklou Praha mladého gólmana Šmejkal.

Od té doby už v brance Vlašimi nastupoval jen Oliver Vliegen. V pěti zápasech inkasoval tři branky a hned dvakrát vychytal čisté konto. Vlašimští našli v brankáři, který měl původně chytat jen pohárové zápasy, oporu.

Také Vlašim se samozřejmě musela potýkat v první polovině sezony s nechtěným kolegou - koronavirem. „Současné situace jsme se zhostili statečně. Začal ročník a covid-19 nás stopl po dvou kolech. Nákazou si prošla značná část týmu, a pak jsme dál lepili sestavu. Dva dny před zápasy jsme chodili na testy a předem jsme nevěděli, jak dopadnou. Na něco jsme se připravovali na trénincích, a pak to kvůli pozměněné sestavě bylo celé úplně jinak,“ přiblížil nesnáze Janda.

„Ze začátku mi to příjemné nebylo, ale nedá se nic dělat. Postupem času jsme si na to všichni zvykli. V současné době je testování jedna z věcí, která ke sportování prostě patří. Mně osobně už ty testy asi ani nevadí,“ dodal.

A co do odvetné části sezony Vlašim plánuje? „Pod sebe koukat už nechceme. Pokud by všechno fungovalo dobře, chtěli bychom se posunout výš v tabulce. Dostáváme hodně branek, takže budeme muset zapracovat na obranné činnosti. S tím ale souvisí i to, že se můžeme zlepšit v útoku. Pokud bude celý tým dobře bránit, odrazí se to i na naší útočné hře,“ dodal Janda.