Vlašim se v probíhajícím ročníku soutěže dočkala ve svém pátém utkání teprve druhého vítězství. Punc třem bodům z Varnsdorfu dodává i fakt, že celek z Podblanicka nastoupil bez několika tradičních členů základní sestavy, mezi kterými byl například kapitán Ladislav Janda nebo zkušený stoper Jakub Štochl. „Je pravda, že kvůli několika absencím dostali šanci kluci, kteří nebyli tolik vytížení. Své šance se ale zhostili výborně,“ pochvaloval si Šmejkal.

Klíčem k vítězství byl podle jeho slov mimo jiné dobrý vstup do utkání. „Dvacet minut jsme dokázali lépe kombinovat a vytěžili jsme z toho i první branku,“ narážel vlašimský kouč na trefu brazilského křídelníka Lucase Diase, která se nakonec ukázala být vítěznou.

„Následně se sice zápas vyrovnal, což pokračovalo i na začátku druhého poločasu. Soupeř nás pak trochu dostal pod tlak, ale nevytvořil si žádnou vážnější šanci,“ocenil šéf vlašimské lavičky i kvalitní defenzivní práci svých svěřenců, kterou pojišťujícím druhý gólem zhodnotil útočník Marek Červenka. „A zápas už jsme dohráli do vítězného konce,“ poznamenal Šmejkal.

Úspěšný restart ligového podzimu je pro Vlašim důležitý, protože ji záhy, navzdory aktuální reprezentační přestávce, čekají další zápasy. Již tento čtvrtek přijde (snad) na řadu dohrávka zápasu 3. kola v Třinci (ten musel být už dvakrát odložen, pozn. red.) a příští týden by se mělo s největší pravděpodobností dohrát i domácí utkání 4. kola s Prostějovem.

„Jsme rádi, že můžeme v reprezentační přestávce dohrávat tyto zápasy. To, že po prvním utkání bychom měli další přestávku, by pro nás nebylo příjemné. My potřebujeme hrát a tohle nám docela vyhovuje,“ přiznal Daniel Šmejkal, který zároveň věří, že někteří absentující hráči by se mohli v blízké době zapojit do tréninku.