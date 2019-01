Čáslav - Zimní přípravu zahájily v minulém týdnu i druholigové fotbalistky Čáslavi. Úřadující mistryně čeká zřejmě náročná příprava, neboť budou chtít určitě loňské prvenství obhájit.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Hráčský kádr opustily Michaela Krejcarová, která skončila z rodinných důvodů a Eliška Kovaříková, která je na zkouškách v Hradci Králové.

„Na podzim jsme měli problémy s úzkým kádrem, který byl více méně zapříčiněn zraněními a nemocemi, na což jsme občas doplatili. Po podzimu skončily dvě hráčky. Naopak už trénují naši marodi jak Alča Buchtová, tak i Míša Culková. Přípravu s námi začaly nové hráčky, a to Tereza Ratajová s Nikolou Váňovou ze Souše, Doris Martinez z FC Praha, Nikola Mádlíková z Tuklat, která už u nás dříve hrála, mladá Kačka Zástěrová z Kostelce. Jednáme ještě s dalšími hráčkami, uvidíme, jak vše dopadne. Některá jednání s děvčaty nejsou jednoduchá, rozhoduje řada faktorů,“ řekl na úvod jeden z dvojice čáslavských trenérů Ivo Ducheček.

Přípravu absolvují čáslavské fotbalistky v domácím prostředí, kde sehrají většinu utkání. V půlce února je čeká odložené Pohárové utkání na Julisce s pražskou Duklou a ke konci února pak týdenní soustředění v Krkonoších. „Průběh přípravy moc neměníme, jedeme v zaběhnutých kolejích, což se nám doposud osvědčuje. Jak už to v zimě bývá, je to náročnější, děvčata si ponadávají, ale tak už to chodí,“ dodal s úsměvem Ducheček.

Přípravná utkání žen FK Čáslav:

SO 2.2. Bohemians 1905 – Čáslav 17:00h

SO 9.2. Čáslav – Slavia Praha jun. 16:00

ČT 14.2. Dukla – Čáslav 18:00 třetí kolo Poháru

NE 17.2. Čáslav – H.Králové jun. 10:00

NE 24.2. Čáslav – Malešice 16:00

SO 9.3. Čáslav – Liberec 10:00

SO 16.3. Čáslav – Třebeš 16:00