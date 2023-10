Béčko Čáslavi se dočkalo první výhry. Odnesl to lyský Slovan

Jestli chtělo poslední čáslavské béčko pomýšlet na to, aby drželo kontakt s dalšími týmy před sebou, muselo nutně naplno bodovat. A to se mu povedlo v domácím prostředí na jedničku. Odnesli to fotbalisté Lysé nad Labem, kteří ani jednou neskórovali a v tabulce krajské I.A třídy zůstali na šesti bodech. Rezerva Čáslavi zůstala se čtyřmi body na samém chvostu.