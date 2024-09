Dolní Bousov – Čáslav B 3:0

„Utkání v Bousově nebylo jednoduché, domácí mají dobrý tým. Remízový stav jsme docela dlouho drželi, bohužel po chybě a špatném postavení jsme do přestávky gól dostali. I když z mého pohledu je nutno říct, že šancí měli domácí velmi velmi málo a naopak my měli dva nebezpečné brejky, které jsme ale bohužel nedokázali proměnit. Nám se nedařilo rozehrát přes střed zálohy a dostat balon přes střed hřiště do útoku. Ve druhé půli jsme to sice zlepšili, ale výsledek to nepřineslo. Naopak domácí nás více zatlačovali, ale vcelku bez nějakého zakončení. Nakonec jsme inkasovali střelou z dálky a šance, kdy jsme ještě z brejků mohli bod vytěžit, se rozplynula. Konečný výsledek 3:0 odpovídal dění na hřišti,“ přiznal trenér čáslavského béčka Vratislav Junek.

Branky: 22. a 85. Bělík, 60. Tomíček. Poločas: 1:0.

Čáslav B: Beran – Kubín, Suchý (79. Ondráček), Houfek, Lebduška, Gonda, Klepal, Fišr, Havránek, Dastych (76. Tůma), Čuchal.