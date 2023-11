V předešlých třech utkáních krajské I.A třídy fotbalisté čáslavské rezervy vyhráli, navíc v těchto zápasech nedostali ani jediný gól. Ve Staré Boleslavi v posledním podzimním kole inkasovali dvakrát, stejnou porci branek se jim ale také poradilo vsítit a odvezli si bod. Po utkání dostal červenou kartu hostující brankář Beran, který nejprve napálil míč do hloučku diváků a pak se u rozhodčích domáhal vysvětlení situací během utkání.

Z fotbalového utkání I.A třídy Čáslav B - Vrdy (2:3) | Foto: Deník/Michal Bílek

Stará Boleslav – Čáslav B 2:2

„Poslední zápas se hrálo docela o hodně. Rozešli jsme se remízou, což je pro nás zisk bodu z venku a pro domácí ztráta dvou,“ uvedl po utkání trenér čáslavské rezervy Vratislav Junek. „Bylo to splašené utkání, mohli jsme klidně prohrát ale taky vyhrát. Remíza byla nejspíš spravedlivá vzhledem k vyrovnanému počtu šancí. Na druhou stranu utkání má nějaký vývoj a kdyby nám rozhodčí nevzal jasnou penaltu, myslím si, že bychom vyhráli, protože jsme měli výrazný tlak,“ popsal ve zkratce utkání Junek. „Bohužel kaňka na závěr v podobě červené karty pro brankáře Berana je nepochopitelný zkrat, a pokazil si jinak výborný výkon,“ okomentoval vyloučení čáslavský kormidelník. „Půjdeme s větším počtem bodů do jarní části než minulý rok, ale bohužel žádný zázrak to není,“ dodal kouč.

Branky: 41. Cruz, 43. Šejvl – 37. Vilím, 46. Havrda. ČK: po utkání Beran (Čáslav). Poločas: 2:1.

Čáslav B: Beran – Marek, Novák (46. Para), Fišr, Klepal, Konyvka, Vilím (67. Tůma), Bašek, Lebduška, Havrda, Dastych.