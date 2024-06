Vladimír Malinovský včera 22:08

Děly se to věci. Fotbalisté čáslavské rezervy zvítězili v dalším pokračování krajské I.A třídy, ale na hřišti béčka Kosmonos to byly nervy. Hosté rychle prohrávali, k vyrovnání jim pomohla vlastní branka. Pak šly Kosmonosy do vedení i podruhé, navíc dostal červenou kartu hostující Lebduška. Jenže i v deseti Čáslav zabrala, pět minut před koncem srovnal Dastych a v nastavení trefil tři body Peca.