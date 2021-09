B. Podolí – M. Králové 3:3

„Mrzí mě to, že jsme za dvacet minut vedli o dvě branky a nedotáhli jsme to,“ ulevil si trenér domácího mužstva Bohuslav Šváb. „Ještě ve druhém poločase jsme o gól vedli, prostě jsme to měli zvládnout. Měli jsme tam nějaké tyče a další šance. Výsledek beru, protože jsme věděli, že soupeř je dobrý dopředu i dozadu. Dali jsme doma tři góly a přesto jsme nevyhráli. A to je špatné. Nebylo to jednoduché, ale všichni do toho hrábli. Je to škoda, dostali jsme dvě laciné branky,“ vyprávěl kouč Bílého Podolí.

„Nejdříve bych pochválil rozhodčí, zápas plný soubojů měřili od první do poslední minuty stejným metrem,“ vysekl poklonu sudím jeden z královéměsteckých trenérů Michal Poděbradský. „Soupeř byl velice důrazný, ale vyzdvihl bych mladého Štočka, který výrazně převyšuje tuto soutěž. Jeho první gól z poloviny hřiště byl parádní. Následoval pokutový kop a prohrávali jsme nula dva. Naštěstí při rychlém protiútoku po pravé straně jsem nebyl líný a doběhl si na krásný centr Jokla a snížili jsme. Za pár minut srovnal z penalty Šmidrkal. Krátce po návratu na hřiště nás potrestal soupeř po standardní situaci. Na konečných tři tři srovnal nádhernou křižnou střelou z dálky Kubelka,“ popsal důležité momenty zápasu Poděbradský.

Branky: 13. a 21. Štoček (2. z PK), 50. Švadlenka – 25. Poděbradský, 32. Šmidrkal (z PK), 76. Kubelka. Poločas: 2:2.