Loučeň – Fotbalisté Bílého Podolí odehráli v sobotu poslední utkání letošní sezony I. B třídy, když vyrazili do Loučeně, kde se utkali s tamním mužstvem. Utkání jim ale vůbec nevyšlo, po prvním poločase prohrávali vysoko 4:0, ve druhé části utkání padly ještě dvě branky, Bílé Podolí tak v Loučení prohrálo 5:1.

Fotbalová I. B třída, skupina C: Bílé Podolí - Škvorec 2:1. | Foto: FC Bílé Podolí

Sestupující Loučeň podolské Kobylky možná trochu překvapila, prvních dvacet minut prvního poločasu byla hra víceméně vyrovnaná, hosté se dostali do šance v podobě střely Luboše Štočka mladšího, ta ale brankou neskončila. Další šance Podolských, kterou měl Jan Spáčil, skončila na tyči domácí brány. Ve dvacáté minutě se skóre poprvé v zápase měnilo, po průnikové přihrávce se dostal domácí Daniel Kadlec do samostatného úniku, který úspěšně zakončil a poslal Loučeň do vedení. Po této brance Bílé Podolí přestalo hrát, začalo dělat chyby a domácí toho využili. Ve třiadvacáté minutě si Kadlec připsal druhý zásah, ve třicáté minutě dal branku domácí Tomáš Prisčák. Poslední branka prvního poločasu padla ve čtyřicáté minutě, když dostal míč do hostující brány Tomáš Vlasák. První poločas tak skončil jasným vedením domácího mužstva a Podolští měli do druhé půle co zlepšovat.