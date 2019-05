Úvod utkání patřil hostům z Městce králové, ti si vytvořili několik pološancí, které ale zůstaly neproměněny, několik centrů do domácího vápna skončilo v bezpečí od brány Bílého Podolí. Za domácí o sobě dal vědět Weinlich, ten ale nemířil přesně, pálil mimo bránu. O chvíli později se mohli hosté prosadit z rychlého protiútoku, ale střela jen těsně minula podolskou bránu. Hostům se nakonec přece jen zadařilo, v pětatřicáté minutě stál na konci rychlého protiútoku Ročín, který střelou k tyči otevřel skóre. O pár minut později to mohlo být už 0:2 pro hosty, tentokrát ale domácím fotbalistům pomohlo ofsajdové postavení jednoho z hráčů Městce Králové. Dvě minuty před koncem prvního poločasu se Podolští mohli radovat, když Weinlich překonal hostujícího brankáře Chrastného a vyrovnal tak na 1:1.

Na rozdíl od prvního poločasu se od začátku druhé půle dařilo více domácímu mužstvu, které si vytvořilo převahu, díky čemuž se do šance, kterou ale Tomáš Švadlenka ještě neproměnil. Ani Kupka nemířil přesně, a tak se ozvali hosté, kteří ale svou příležitost neproměnili. Deset minut před koncem základní hrací doby pálil těsně nad bránu hostů Weinlich, o tři minuty později ho to ale nemuselo tak mrzet, na centr ze strany si počkal Tomáš Švadlenka, který překonal hostujícího gólmana a poslal Bílé Podolí do vedení 2:1. Snaha hostů o vyrovnání ztroskotala na dobré obraně domácího celku, který navíc mohl přidat ještě třetí branku, Tomáš Švadlenka ale střílel mimo, a Šejvl na poslední chvíli přišel o balon. I tak ale svěřenci Bohuslava Švába získali tři body za výhru 2:1 nad Městcem králové.

Příští utkání odehraje Bílé Podolí v sobotu 11. května na domácím hřišti od 17:00. Jako hosté se představí fotbalisté Zruče nad Sázavou.

Bílé Podolí – Městec Králové 2:1 (43. Weinlich, 83. T. Švadlenka – 35. Ročín)

Bílé Podolí: Dastych – Kupka, Šálený, L. Toman, Spáčil – Chmelař (86. L. Štoček), Pulkert, Kubát, T. Švadlenka – Weinlich (89. Hájek), Jelínek (65. Šejvl). Trenér Bohuslav Šváb.

Městec Králové: Chrastný – Ročín, Poděbradský, Rygl (58. Havránek), Němec, Sabó, Velenský, Hartman, Synek, Janouch, Blažek.