/FOTOGALEREI/ Bousovští fotbalisté vyhráli jen jedno z předchozích šesti utkání, ofenzivní sílu ukázali zase po čase doma proti poslední rezervě Čáslavi. Hattrickem se blýskl Radek Tomíček a letos již potřetí Jan Boček.

I. A třída, skupina B - 11. kolo: Dolnobousovský SK - FK Čáslav B (7:0), 14. 10. 2023 | Foto: Karel Jedlička

Náskok si domácí vybudovali bleskově, už v 6. minutě vedli 2:0. Nejprve Zahustelův přízemní centr zpracoval Boček, posadil si a pak přehodil brankáře Berana. Keszegovu ránu pak čáslavský brankář vyrazil na roh, po kterém zakroutil míč pěkně o tyč do sítě Zdeněk Bělík.

Přitom mohlo být klidně vyrovnáno, když dvakrát běžel sám na brankáře hostující Vilím. Jednou zkusil lob, který přistál na horní síti, podruhé vypálil přímo, jenže Miroslav Bím domácí výborným zákrokem podržel. Dál už patřilo hřiště s chutí kombinujícímu Bousovu.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

V 19. minutě poslal přetažený Klímův míč zpět před bránu Boček a Tomíček hlavičkoval do sítě z úctyhodné dálky. Pak navrátilec z divizní Dobrovice využil střelou po zemi Bělíkův oblouček na 4:0. Do přestávky ještě Tomíček neproměnil nájezd a z dorážky střílel Keszeg do břevna.

„Klukům jsem říkal, že nepotřebujeme hrát vzadu profesorský fotbal. Když to nebude komu dát, ať to dají dopředu, hrajeme na tři útočníky a oni se o míč poperou,“ osvětlil bousovskou taktiku trenér Luděk Holub.

Po hodině hry opět nevyzrál na Bíma hbitý Vilím a hned z protiútoku prošel do čáslavské brány Bočkův střílený centr s přispěním teče hostujícího Marka. Jmenovec s píšťalkou určil jako střelce bousovského křídelníka.

Tým slávistických legend byl nadupaný hvězdami. Nechyběli Bořil a Tecl

V 77. minutě ťukes mezi Karelou a Zahustelem zužitkoval na zadní tyči Tomíček a s hattrickem na kontě mohl jít vystřídat. Už v bundě sledoval z lavičky, jak Bělík otřásl tyčí a Bočkovu dorážku lapil Beran na čáře. Ale i Boček se v útočném festivalu dočkal v 11. kole třetího letošního hattricku, když si na prsou zpracoval Bělíkův oblouček a zavěsil z otočky na 7:0.

„Po dlouhé době jsme odehráli utkání, kdy jsme mohli na soupeře nalézt a nestrachovat se o urputné bránění. Minulé zápasy byly herně dobré, měli jsme dobrou přechodovou fázi, ale hrozně jsme kazili finální přihrávky,“ ohlédl se Luděk Holub. Jeho svěřenci s druhým nejúdernějším útokem v soutěži poztráceli příliš bodů a jsou jen v lepším středu tabulky.

Vrdy si vyšláply na lídra, hlízovský kouč Linhart mluvil o vendetě z pravěku

„Zápas se nám hrubě nepovedl. Prvních patnáct minut to bylo vysloveně bláznivé utkání. Druhá minuta 1:0 za dvě minuty jdeme sami na bránu a nic, pátá minuta 2:0, v šesté jdeme sami na bránu a zase nic. Po chvíli dali domácí třetí branku a mohl jsem si dojít na párek v rohlíku. Taktika byla jasná. Říkám hráčům začneme odzadu, zodpovědné bránění. Takže střeďáci frnk dopředu a po pěti minutách tečete 2:0. Kluci střeďáci to pojali s naivitou okresního mužstva. Domácí nás přehráli ve všech aspektech hry. No co se dá dělat, 4:0 poločas, můžete jen koukat,“ okomentoval nepovedené utkání trenér čáslavské rezervy Vratislav Junek.

Dolní Bousov – Čáslav B 7:0 (4:0)

Branky: 3., 61. a 84. J. Boček, 19., 29. a 77. Tomíček, 6. Bělík. Rozhodčí: M. Boček. ŽK: 1:1. Diváci: 147. Střely na bránu: 17:6. Rohy: 8:3.

Dolní Bousov: Bím – Šolc, Klíma, Mich. Horák (71. Skalický), Pavliš – Boček, Bělík, Kasal (57. Karela) – Zahustel, Tomíček (78. Falta), Keszeg (63. Mir. Horák).

Čáslav B: Beran – Marek, Lebduška, Dastych, Novák, Klepal (69. Kubín), Fišr, Vilím, Havrda, Tůma (40. Černoch), Para.