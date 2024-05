„Utkání jsme prohráli 2:1, bohužel po našich chybách. První gól jde za gólmanem. Špatný odkop balonu a soupeř dal do prázdné brány. Škoda, protože jinak chytal slušné utkání. Druhý gól, průměrný souboj ještě s faulem náš stoper neustál a bylo to dva nula. Většinu utkání jsme hráli na soupeřově polovině, a domácí hráli na brejky. Moc šancí jsme si nevytvořili, ale to, co jsme měli, jsme bohužel neproměnili, přitom dát se to dalo,“ krčil rameny trenér čáslavského béčka Vratislav Junek.

Slovanu chybělo podle manažera nadšení, hlízovský kouč své hráče ocenil

„V utkání nastoupilo šest dorostenců, kteří navíc dopoledne odehráli celé utkání s Vlašimí a spousta kluků hrála s drobným zraněním - Vilím kotník, Dastych s Gondou koleno, Tůma nedohrál také kvůli kotníku, takže v útoku nakonec nastoupil i brankář Beran. Nezkušenost dorostenců v osobních soubojích byla znát. Dospělý fotbal je jiný než dorostenecký a proti Luštěnicím obzvlášť. Jejich hráči mají parametry spíš pro ragby. Nakonec naštvaný ani nejsem vzhledem k hráčskému obsazení, jen mě to trochu mrzí, protože i tak jsme bodovat mohli. Bylo to v našich silách,“ přidal Junek.

Branky: 47. Pavlíček, 62. Fišer – 90. Klepal. Poločas: 0:0.

Čáslav B: Usenko – Havrda, Lebduška, Dastych, Vilím, Čuchal, Klepal, Gonda (72. Houfek), Tůma (55. Černoch), Filip (46. Sechovec), Roček (55. Beran).