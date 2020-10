V utkání s Jesenicí šlo, jak se říká, o šest bodů, a proto béčko Čáslavi potřebovalo utkání zvládnout. Nestalo se. „Od začátku utkání jsme tahali za kratší konec. První gól dostaneme opět z rohu. Na kluky jsem před zápasem apeloval, že právě tyto situace musíme zvládat lépe a nestalo se tak. Další dva góly jsme dostali našim školáckým počínáním v obranné fázi, kdy hrajeme míč přes nohu anebo nejsme schopni zachytit náběh z dlouhého nákopu. To se vracíme stále do mladších kategorií, kde jsme se tyto základy měli naučit,“ zlobil se čáslavský trenér Lukáš Jirků.

Druhý poločas byl o poznání lepší. „Najednou nás bylo plné hřiště, soupeř nevěděl, co hrát. Podařilo se nám vstřelit dva góly. Rázem to bylo dva-tři a soupeře jsme přehrávali. To bychom ale nesměli dělat školácké chyby a dostávat laciné branky,“ kroutil hlavou Jirků a navázal: „Přesto, že jsme inkasovali na dva-čtyři, tak dokážeme zase snížit na a dostat se do hry, ale pak přišla další individuální chyba a bylo po utkání.“

Jirků věřil, že jeho tým dokáže vyrovnat: „Věřil jsem, že jsme schopni stále minimálně vyrovnat a porvat se další bod za vyhrané penalty, bohužel někteří jedinci neměli svůj den. Výborný výkon na druhou stranu předvedl gólman Beran, který dalších pět velkých šancí dokázal pochytat, bohužel ani to nám nepomohlo k bodovému zisku.“

Čáslav B klesla na poslední místo. „Hrajeme dorostenecký fotbal a na to doplácíme. Ti, co jsou v týmu starší, jsou buď zranění nebo netrénují a mládí nás nespasí. Do utkání po delším zranění nastoupil Jakub Vančura, kterého bychom potřebovali na stálo, aby mladé kluky řídil. Náš věkový průměr hráčů, kteří zasáhnuli do utkání bez Jakuba Vančury byl devatenáct let. Vidím v nich velký potenciál, ale chybí nám lídr, který by to vzal na sebe a táhnul mužstvo,“ uvědomoval si trenér Jirků.

Čáslav B – Jesenice 3:5 (0:3, 52. Lebduška, 54. Tůma, 70. Novák – 22., 42. a 79. Duda, 34. Novotný, 69. Mráz). Rozhodčí: Mrázek. Čáslav B: Beran – Nykodým, Čáp, M. Svoboda, Lebduška, Zoufalý (67. Novák), Schovanec (79. Jedlička), Vocl, Konyvka, Vančura, Tůma. Trenér Lukáš Jirků.