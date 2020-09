Ve třetím kole fotbalové I. A třídy hrála Čáslav B doma. V nedělním klání podlehla Slovanu Poděbrady 0:2.

Čáslavské béčko tak stále čeká na svou první výhru za tři body. „Apeloval jsem na kluky, že je důležité, abychom dobře vstoupili do utkání a na soupeře od začátku nalezli. Bohužel, to se nestalo a soupeř do zápasu vstoupil s větší chutí a bojovností, což, jak se později ukázalo, rozhodlo celé utkání. První gól jsme úplně zaspali. Ten druhý pak vzniknul po špatném presinku, kdy jsme propadli ve středu hřiště a kolmicí mezi našimi stopery soupeř zvýšil na dva-nula. Více toho soupeř moc neměl,“ popisoval zápas domácí trenér Lukáš Jirků.