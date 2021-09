„Tímto utkáním jsme se protrápili. Z naší strany to bylo velice trapné, chyběl nám pohyb, kreativita,“ zlobil se tým trenér čáslavské rezervy Lukáš Jirků. „Bohužel na nás stačil kompaktní soupeř, který se dobře posouval a relativně dobře bránil. Ve druhém poločase jsme měli jednu vážnější šanci, kdy jsme mohli skórovat hlavou, ale bohužel nás brankář vychytal. Chvíli před koncem náš stoper nesmyslně skluzoval ve vápně a byla z toho penalta. Mrzí mě, že se nám i přes špatný výkon, kdy soupeř také neměl žádné šance, nepodařilo udržet čisté konto,“ byl rozladěný kouč domácího mužstva.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.