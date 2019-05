Skóre otevřel v jedenácté minutě domácí Jan Grus, o deset minut později ho napodobil spoluhráč Martin Hůlka, to byly jediné branky v prvním poločase. Ve druhé části utkání přidal třetí branku domácího mužstva po třinácti odehraných minutách Josef Lada. Za hosty snížil v sedmasedmdesáté minutě Radek Zoufalý, o sedm minut později dal ale čtvrtou branku domácích Stanislav Hrynčuk. Další branky už nepadly, čáslavská rezerva v Luštěnicích padla 4:1.

„V prvním poločase jsme měli dvě dobré příležitosti ke skórování, ani jednu jsme ale neproměnili, naopak soupeř vedl o dvě branky. První branku dali domácí po nedorozumění mezi brankářem a hráčem. Druhá branka soupeře padla po pěkné střele z vápna. Naše šance zůstaly neproměněny, Vrána bránu netrefil, Jelínek ve stoprocentní šanci přestřelil,“ popsal průběh prvního poločasu trenér čáslavských fotbalistů Jakub Svoboda.

„Ve druhém poločase jsme byli více na míči, branky dávali ale opět domácí. Třetí branku přidalo domácí mužstvo po chybě našeho stopera, na to jsme odpověděli snížením, když dorazil balon do brány Zoufalý. Nakonec jsme ale dostali ještě čtvrtou branku, ta padla z protiútoku domácích. Je to škoda, dokázal bych si představit remízový výsledek, doplatili jsme na individuální chyby a nedostatek zkušeností. Alespoň jsme dohráli v plném počtu,“ přidal Jakub Svoboda hodnocení druhého poločasu.

Příští utkání odehrají fotbalisté čáslavské rezervy v neděli 26. května od 17:00 na domácí půdě. Svěřenci Jakuba Svobody přivítají mužstvo Český Brod B, se kterým na podzim vyhráli 3:1, když se za Čáslavské prosadili Kořínek, Kopp, a Chadraba.

Rezerva Čáslavi se nachází na třinácté příčce I. A třídy s dvaatřiceti body. Na první Kosmonosy ztrácí osmadvacet bodů, na poslední Semice má náskok třinácti bodů.

Luštěnice – Čáslav B 4:1 (11. Grus, 21. Hůlka, 58. Lada, 84. Hrynčuk – 77. Zoufalý)

Luštěnice: Řezač – Hůlka, T. Hrdlička, Holpaček, Pavlíček, Grus (50. Lada), Miškovský, Hrynčuk, Lasák, R. Hrdlička (81. Fišera), Horák. Trenér Jiří Maruška.

Čáslav B: Karban – Hurda, M. Svoboda, Pavlík, Lebduška – Plachý (46. zoufalý), L. Jirků (86. Šupka), Havrda, Jelínek (58. Vajgl) – Vrána, Plíhal (73. Chadraba). Trenér Jakub Svoboda.