Čáslav - Po výhře s Třemošnicí sehráli fotbalisté čáslavské rezervy další utkání, tentokrát proti Heřmanově Městci. Sobotní zápas skončil prohrou čáslavských fotbalistů 1:4.

„Chyběla nám motivace do zápasu a také jsme postrádali kvalitu. Moc nám to nešlo v záloze, nekombinovali jsme, obstojně jsme hráli jen pár minut po tom, co jsme dali branku. To ale netrvalo dlouho a opět jsme začali hrát špatně. Všude jsme byli později, o tom svědčí také čtyři inkasované branky,“ nebyl s výsledkem spokojený trenér čáslavské rezervy Jakub Svoboda.

Další utkání odehraje čáslavská rezerva v neděli 17. února v Havlíčkově Brodě proti tamnímu mužstvu. Utkání začíná v 10:00.