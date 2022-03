Po půl hodině hry nebylo co řešit a zápas byl rozhodnutý. Domácí na Čáslav vlétli a během této doby jim nasázeli čtyři branky. Po změně stran brankostroj pokračoval, dvakrát se mezi tři tyče trefili i hostující fotbalisté, ale tím jen korigovali velice nepříznivý stav.

„Věděli jsme, že nás na úvod čeká velice těžké utkání a že jdeme do utkání s úzkým kádrem, kdy jsme měli na střídání pouze mladší dorostence a v základní sestavě jsme měli Kulhánka s přetrhanými vazy v kotníku. Nicméně to není omluva k tomu, co jsme předvedli,“ byl z výkonu i výsledku zklamaný trenér čáslavské rezervy Lukáš Jirků. „Vše, co jsem hráčům řekl, udělali obráceně. Kdybych býval nic neříkal, tak to možná vyjde lépe. Do utkání jsme vstoupili špatně, když jsme už ve druhé minutě obdrželi branku, a tím jakoby byl dán ráz celého utkání. Soupeř měl v prvním poločase čtyři střely na bránu a z toho dal čtyři góly. Nám se bohužel nepodařilo nic proměnit. Buď jsme mířili vedle, když už jsme se odhodlali na střelbu, nebo jsme to zadrbali. Po celou dobu utkání jsme byli všude druzí, chyběl nám důraz v soubojích, chybělo nám zajišťování, komunikace. Prostě všechno. V jednu chvíli mi přišlo, že máme na hřišti jedenáct trenérů, kteří radí ostatním jak hrát, ale sami nevědí, jak řešit svoje situace. Každý musí spadnout zpátky na hubu a začít od sebe. Máme na to týden,“ nešetřil kritikou naštvaný čáslavský kouč.

Branky: 3., 28. a 29. Bureš, 52., 58. a 71. Hochman, 48. a 65. Szatmari, 13. Štěpnička – 55. Kulhánek, 74. Ondráček. Poločas: 4:0.

FK Čáslav B: Beran – Čáp, Kubín, Trekoval, Eisner, Dastych, Papoušek, Fišr, Novák, Klepal (81. Šusta), Kulhánek (67. Ondráček).