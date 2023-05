Fotbalisté čáslavské rezervy schytali bůra. Měli to ale hodně složité, v dalším kole krajské I.A třídy hráli na půdě lídra soutěže, celku Poříčí nad Sázavou. I hosté měli několik solidních příležitostí, střelecky ale vyšli naprázdno.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Čáslav B | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Poříčí n. S. - Čáslav B 5:0

„Utkání na hřišti prvního celku skončilo jednoznačným poměrem 5:0. Soupeř byl lepší a zatím to byl první tým, který nás kvalitou přehrál, i když utkání mělo určitý vývoj. Udělali jsme si to velmi složité hned na začátku a do deseti minut jsme hráli s handicapem 2, jako bychom hráli golf. Domácí na nás nastoupili s velkým tlakem a hned ve druhé minutě dali gól hlavou na zadní tyči, bohužel náš pravý bek byl duchem ještě někde u Čerčan, vůbec ho nebránil. Někteří hráči mají problém se připravit tak, aby byli koncentrovaní do hry od první vteřiny. Druhý gól padl za pár minut, kdy brankáři vypadl balon po centru ze strany a domácí balon dorazil do sítě. Potom jsme se zázračně probudili, a začali jsme domácí přehrávat, občas i velmi výrazně. Domácí měli těžkých pětadvacet minut a doteď nevím, jak je možné, že jsme nic nedali. Novák netrefil odkrytou bránu z malého vápna a takových tutovek bylo více,“ řekl k prvnímu poločasu Vratislav Junek, trenér čáslavské rezervy. „Druhá začala jako první, nekoncentrovanost. Třetí gól při špatném výběhu brankáře minutu po začátku, 3:0 a bylo po zápase. Po dalších pár minutách to bylo pět a už jsme mohli hrát tak maximálně kdo komu dá jesle. Tolik k zápasu,“ přidal zklamaný Junek.

Branky: 2. Baštýř, 11. a 49. Galuška, 50. Azilinon, 53. Havlíček. Poločas: 2:0.

Čáslav B: Beran – Lebduška, Špičák, Kubín, Novák, Klepal, Dastych, Havrda, Tuzar (60. Lanc), Fišr, Kurka.