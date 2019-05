Čáslav – Fotbalisté Čáslavi v neděli odehráli domácí utkání proti rezervě Českého Brodu. Domácí sice v utkání dvakrát vedli, nakonec ale prohráli 3:4.

Ilustrační foto fotbal | Foto: Deník / Archiv

„Stejně jako v předchozích zápasech se nám vydařil vstup do utkání, hned v první minutě jsme šli do vedení pro brance Vrány, který dorazil míč do brány. Hosté vyrovnali z pokutového kopu, na to jsme ale odpověděli brankou Ronovského. Ani tentokrát nám ale vedení nevydrželo příliš dlouho, když hosté potrestali chybu v naší obraně. Na začátku druhého poločasu jsme museli střídat stopera Richarda, což považuju za jeden z klíčových momentů zápasu, protože do obrany šel Trekoval, čímž jsme se oslabili v útočné fázi. Hosté se pak prosadili z přímého kopu, z další standardní situace dali čtvrtou branku. My jsme ještě stihli snížit na 3:4, další branku už jsme ale nepřidali a hosté tak vyhráli,“ zhodnotil utkání čáslavský trenér Jakub Svoboda.