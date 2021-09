Rejšice – Čáslav B 1:3

„Přestože je soupeř na dně tabulky, tak jsme věděli, že nás nečeká lehké utkání a to se potvrdilo. V zápase jsem se rozhodl dát příležitost hráčům, kteří doposud nedostali tolik šance. Ale cítil jsem, že si to zaslouží a předvádí dobré výkony při dostřídání i na trénincích. Kluci se s tím popasovali vcelku dobře, od začátku vykání jsme diktovali tempo hry a drželi míč. Bohužel se nám nepodařilo proměnit více šancí a soupeř z jediné střely na bránu v prvním poločase s naší pomocí dokázal vstřelit branku,“ vyprávěl po zápase trenér čáslavské rezervy Lukáš Jirků.

„Navíc jsme dostali gól chvilku před přestávkou, a tak jsem viděl, že soupeř se do druhého poločasu na hecne a bude na nás chtít vlítnout. Říkal jsem klukům, že je potřeba být obezřetní a nedělat zbytečné chyby. To se nám dařilo do doby, než se nám zranil stoper Kubín a do hry šel náhradní stoper bez rozcvičení. Chvíli nám trvalo, než jsme se srovnali a soupeř tak na chvíli vyrovnal tempo. Nicméně ke konci utkání jsme zase převzali otěže, ale z několika šancí se nám podařilo proměnit bohužel jen jednu,“ řekl k zápasů kouč Čáslavi.

Branky: 41. vlastní Čáp – 14. Novák, 37. Papoušek, 81. Konyvka. Poločas: 1:2.

FK Čáslav B: Beran – Eisner (87. Lebduška), Čáp, Kubín (59. Jedlička), Kurka, Konyvka, Havrda, Papoušek, Novák, Fišr, Tůma (77. Honc).