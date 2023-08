Rezerva Čáslavi na startu nového ročníku krajské I.A třídy tápe, po třech kolech je bez bodu. I proto, že prohrála na svém stadionu s poděbradským Slovanem. Hostující fotbalisté uštědřili domácím pět branek, tři z nich dal Kafka, který v minulém kole nastoupil v bráně. Slovan je zatím na šesti bodech.

Z fotbalového utkání I.A třídy Čáslav B - Vrdy (2:3) | Foto: Deník/Michal Bílek

Čáslav B – Slovan Poděbrady 0:5

„Potřebovali jsme získat body, tak jsme opět improvizovali. Posunuli jsme středního záložníka na stopera a jednoho dorostence. Vypomohli jsme si i hráči z lavičky áčka. Bohužel jsme po chybě inkasovali již asi po čtyřiceti vteřinách. Dozadu to byla upřímně tragédie, občas to bylo až trapné. Brankář nám tedy také zrovna nepomohl,“ uvedl Vratislav Junek, trenér čáslavského béčka. „Poděbrady byly lepší v zásadě ve všem a popravdě pět nula je ještě málo. Kdyby to bylo osm nebo deset, asi by se nikdo nedivil. Bude to hodně těžké,“ ulevil si kouč domácího celku.

„Z utkáni jsem měl po minulém mdlém výkonu trochu starost, ale snažil jsem se tým v týdnu trošku zvednout při trénincích. Navíc jsem nevěděl, v jaké sestavě soupeř nastoupí s ohledem, že A tým hrál v sobotu,“ načal hodnocení trenér Slovanu Poděbrady Jan Sekera. „Utkání pro nás začalo už rozcvičkou, při které jsem apeloval na hráče, že musíme hrát od první minuty. To se povedlo a zhruba po dvaceti sekundách otevřel skóre po krásnem centru od dobře hrajícího Šťastného Kořínek. Tým byl při chuti a začaly se množit šance před domácím gólmanem, který v tomto zápase podržel Čáslav po celý zápas a jen díky němu to neskončilo dvouciferným rozdílem. O tom mohou vyprávět Kořínek s Kafkou, kteří odehráli výborný zápas. V 16. minutě vybídl Kaiser Kafku a bylo to 2:0. Hra byla v tuto chvíli zcela v naší režii a domácí se dostali na útočnou polovinu až po patnácté minutě. Běžela 26. minuta a Kafka se ocitl před gólmanem, ale ten ho vychytal a ani z následné dorážky nedokázal dopravit míč do sítě. Pak po akci Zemana, který i když mohl zakončit, dal míč pod sebe, a Kafka zvyšoval na 3:0. Ke konci půle měli dvě šance i domácí, ale naštěstí neproměnili,“ popsal první půli Sekera. „Do druhého poločasu jsem upozorňoval hráče, že domácí nemají co ztratit a naštěstí to poslechli. Do 52. minuty jsme si vypracovali čtyři šance, ale nebylo nám přáno. V 57. minutě přišel gól z kategorie nehezkých, kdy po nepodařeném kopu od Kafky balon zapadl za gólmana. Tim se odpor domácích zcela otupil a Kafka zkompletoval hattrick. Pak Kořínek z blízkosti hlavou nedal, ale o chvíli déle po akci střídajícího Šulce pečetil na 0:5. Poté se zápas dohrával,“ řekl k druhému dějství kouč Slovanu. „Bohužel náš tým přišel o zraněného Šváru a smůla se nám stále lepí na paty. Novic v našem dresu Kanaval si po prvním zápase už letos nezahraje a další čtyři hráči se omluvili. Vykartovaný Štěpánek v dalším kole už může nastoupit. Pozitivum je, že se vrátil nestárnoucí Jaroslav Havrda,“ dodal Sekera.

Branky: 1. vlastní Beran, 18., 34. a 58. Kafka, 72. Kořínek. Poločas: 0:3.

Čáslav B: Beran – Marek, Resl, Havrda, Kurka, Havelka (46. Para), Fišr, Junek, Gonda (61. Novák), Bašek, Tůma.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Kafka, Borovička, Bernard, Kořínek, Říha, Šťastný (70. Havrda), Saulich, Zeman, Švára (70. Šulc), Kaiser.