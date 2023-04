Jarní krasojízda fotbalistů čáslavské rezervy pokračuje. Družina trenéra Vratislava Junka vyhrála čtvrté utkání v řadě a tabulkou krajské I.A třídy stoupá vzhůru. Jejich formu na vlastní kůži okusili borci Unionu Čelákovice, kteří jsou přikováni na čtrnáctou příčku. Ti navíc přišli o vyloučeného Kovalova ze třicáté minuty.

Z fotbalového utkání I.A třídy Hlízov - Čáslav B (1:3) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Čáslav B – Čelákovice 3:1

„Utkání proti Čelákovicím se hrálo na velmi těžkém terénu. Soupeř měl silové, těžké hráče, pro které tenhle terén úplně nebyl. Hned v prvních deseti minutách to mohlo být dva nula, ale góly jsme nakonec dali v první půlce tři. Brankář Čelákovic toho celkem dost chytil. Po vyloučení hráče hostí to už bylo pro ně fyzicky těžké a my hodně polevili,“ uznal Vratislav Junek, trenér čáslavské rezervy. „Za tohoto stavu jsem vystřídal všechny hráče včetně brankáře v počtu, který umožňují pravidla. Nakonec jeden gól hosté střelou z dálky dali. Body jsou fajn, ale ještě zbývá opravdu hodně utkání, takže není co slavit,“ krotil přehnaný optimismus Junek.

„Udělali jsme hodně chyb vzadu. Domácí nakopávali balony na útočníky a my jsme s jejich náběhy měli problémy. Navíc jsme už v prvním poločase dostali červenou kartu a chaoticky jsme první půli dohráli. V ní jsme dostali tři branky,“ uvedl k prvnímu poločasu trenér čelákovického Unionu Radek Skuhravý. „V poločase jsme přeskupili řady, domácí nás tlačili. V takovém zápase a s takovým soupeřem musíme proměňovat své šance. Udělali jsme hodně chyb vzadu a neproměnili jsme své příležitosti,“ hledal příčiny porážky Skuhravý. „Za druhý poločas chci ale kluky pochválit, hlavně gólmana Jandu,“ dodal kouč Unionu.

Branky: 12. a 44. Ronovský, 33. Novák – 53. Skuhravý. ČK: 30. Kovalov (Čelákovice). Poločas: 3:0.

Čáslav B: Vlček (46. Beran) – Lebduška, Špičák, Marek, Novák, Dastych (83. Spáčil), Mach, Kurka, Tuzar (46. Klepal), Ronovský (62. Vrána), Chábera (68. Fišr).

Čelákovice: Janda – Fantík, Mašek, Nesládek, Kolovecký, Skuhravý, Kadeřábek (75. Skalický), Pánek, Kovalov, Koch (72. Bílek), Arazim (46. Haloun).