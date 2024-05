Posílená rezerva Čáslavi se s týmem Rešic v dalším kole krajské I.A třídy příliš nemazlila. Svému sokovi nasázela v dalším pokračování soutěže osm gólů, šest jich bylo už do poločasu. A zazářil především urostlý Matěj Peterka, který se mezi střelce zapsal hned čtyřikrát. Po hodině hry tak mohl klidně odkráčet z hrací plochy a přenechat místo jinému hráči. Kouč Junek nazval utkání pouťákem, při kterém se nudil.

Čáslav B – Rejšice 8:2

„Výhra byla výsledkově jednoznačná, a velkou zásluhu na tom měl Matěj Peterka se čtyřmi góly. Jsou to tři body a diváci viděli spoustu gólu. Z tohoto pohledu bylo na co koukat. Bohužel hra jako taková moc tempo neměla, trochu to připomínalo nějaký pouťák a já osobně jsem se spíše nudil,“ řekl k zápasu trenér čáslavské rezervy Vratislav Junek.

Branky: 3., 19., 26. a 39. Peterka, 23. Vilím, 45. Ronovský, 60. Bašek, 73. Záruba – 28. Sabol (z PK), 69. Korec. Poločas: 6:1.

Čáslav B: Beran – Havrda, Mráz, Peca, Mach, Čuchal, Záruba, Vilím (60. Lebduška), Bašek, Ronovský, Peterka (60. Novák).