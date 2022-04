„Musím říct, že dlouho jsem nezažil utkání, kdyby se vystřídalo tolik typů počasí. Před utkáním nasněžily dva centimetry sněhu, během utkání chvílemi pršelo a ve finále svítilo slunce. Ale bohužel to nebylo naše slunce. I přesto že se začínalo na zasněženém hřišti, v utkání byla k vidění spousta zajímavých akcí a někdy to přineslo i zajímavé situace,“ vyprávěl po zápase trenér čáslavské rezervy Lukáš Jirků. „My jsme měli opět problémy se složením týmu, kdy v základní sestavě nastoupili dva hráči, kteří čtrnáct dní leželi s teplotami a stále zraněný Fišr, který stále laboruje se zraněnými třísly. Utkání se mi hodnotí se smíšenými pocity, protože přestože jsme prohráli, tak jsme opět nepředvedli špatnou hru a zápas byl velice podobný tomu, který jsme odehráli minulý týden. Narozdíl od minulého týdne se nám nedařilo proměňovat šance. Měli jsme velice špatný vstup do utkání, kde hned v úvodu utkání po hrubé chybě při rozehrávce Berana se podařilo soupeři skórovat. Za mne velice laxní chyba a nekoncentrovanost úvodu utkání. Chvíli nám trvalo, než jsme srovnali krok, ale následně jsme zhruba od desáté minuty přebrali otěže. Za celé utkání jsme si dokázali vypracovat snad sedm stoprocentních vyložených šancí, když jsme zakončovali v podstatě sami před brankářem nebo jsme šli sami na brankáře. Jenom sám Chábera měl pět stoprocentní šancí, ale bohužel žádnou neproměnil. Další dvě šance měl Dastych, který bohužel také neproměnil. Budu se pravděpodobně opakovat stejně jako minulý týden, ale mám radost, že se nám dařila kombinační hra a k vidění byla spousta hezkých situací, které vyústily i v šance ke skórování. Nutno uznat, že soupeř si také vypracoval nějaké šance, i přesto že hrál velice jednoduchý nakopávaný styl a nepokoušel se víceméně o kombinaci. Jak je ale vidět, tak jim to stačilo. Druhý gól jsme inkasovali již ve fázi, kdy jsme otevřeli obranu a tolik se nesoustředili na bránění. Následně se nám podařilo alespoň snížit, kdy pěkným pasem za obranu si našel míč Špičák, který přesprintoval obránce a předložil míč před bránu Dastychovi, který se nemýlil. V závěru utkání jsme se ještě pokusili alespoň srovnat a hráli jsme na tři útočníky, ale bohužel bez úspěchu, kdy závěr už byl spíše o nakopávání,“ hodnotil duel Jirků. „Podle mého by byla remíza spravedlivá. Na vyložené šance jsme vyhráli, ale o tom fotbal samozřejmě není. Musím ale uznat, že kluci nechali na hřišti všechno. Ale někteří z nich mají stále problém s kázní na hřišti,“ rýpl si do svěřenců kouč čáslavského béčka. „A také se nám nepodařilo proměnit ani penaltu, kterou velice dobře vystihl domácí brankář,“ dodal kouč.

Holomajzna, spousta soubojů, ale hlavně tři body pro Hlízov

Branky: 2. Vondrák, 80. Hanuš – 82. Dastych. Poločas: 1:0.

FK Čáslav B: Beran – Eisner, Čáp, Kubín, Lebduška, Dastych, Klepal, Havrda, Novák, Fišr (64. Lanc), Chábera (74. Špičák).