„Na utkání z Hlízovem jsem měl v sestavě pět hráčů z A týmu, který bohužel zažívá těžké období a je to, myslím, znát na sebevědomí hráčů. Papírově to do ofenzivy vypadalo dobře, ale na hřišti jsme to nedokázali do gólu dohrát. Útoky na to rozehrané byly, i šance přišly, ale nic z toho nebylo. Hlízov poctivě bránil, s tou sestavou je to ztráta bodů doma. Škoda,“ litoval po derby trenér čáslavské rezervy Vratislav Junek.

„K zápasu jsme jeli oslabení o dva klíčové hráče, potrestaného Zdeňku a Maxu, který byl na hlášené dovolené. Navíc jsme čekali značně posílené béčko, protože čáslavské áčko hrálo v pátek. Plán byl jít z bloku, aby domácí nenakopávali míče na Peterku a udeřit z brejku nebo ze standardky, čekali jsme, že kombinačně takovou kvalitu zezadu nemají, což se potvrdilo,“ uvedl trenér Hlízova David Linhart. „První poločas byl víceméně bez šancí, chvíli nás zlobil Chábera, ale pak jsme ho dokázali odříznout ze hry. My jsme toho směrem dopředu moc také neměli a standardky nám pochytal vynikající gólman. Druhý poločas jsme chtěli napadat trochu výš a myslím si, že jsme byli o trochu lepším týmem. Výborně naskočili všichni čtyři náhradníci a jazýček na výsledkových vahách měl v rukou Kuba Vančura, který bohužel svůj výborný výkon nekorunoval gólem, když z těchto dvou šancí, jaké měl, se většinou nemýlí. Myslím si, že o jeden gól bychom si podle průběhu vyhrát zasloužili, ale bod z Čáslavi bereme. Potěšili mě, jak už jsem říkal, náhradníci a řekli si o větší minutáž. Zejména oba střídající stopeři si vedli v útoku velmi dobře a mile mě překvapili. Ale pochvalu zaslouží cely tým, jak se s hodně posíleným soupeřem vypořádal,“ chválil svěřence kouč Linhart. „Ještě bych chtěl pochválit výborného hlavního rozhodčího, který super komunikoval a hru zbytečně nekouskoval. Takhle by to mělo vypadat,“ nešetřil chválou lodivod Hlízova.

Čáslav B: Usenko – Konyvka, Lebduška, Peca, Fišr (64. Gonda), Havrda (64. Čuchal), Záruba, Vilím (90. Roček), Junek, Chábera, Peterka.

Hlízov: Míšek – Hačka, Vančura, P. Růžička, Šesták, Král, Jilemnický (79. Málek), Tichý (58. Martínek), J. Růžička, Kubín (70. Vojtíšek), Kruliš (85. M. Šváb).