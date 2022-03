Hosté se potřebovali rehabilitovat po dvou neúspěšných zápasech a dvou vysokých porážkách. Částečně se jim to povedlo, když urvali bod v Jesenici. Už po necelých dvaceti minutách se trefil čáslavský Klepal, jenže domácí po změně stran srovnali. V nastavení pak uviděl červenou kartu Kulhánek, který si podruhé neodpustil kritiku sudího Trumpuse.

„K utkání jsme vyjeli ve velice improvizované sestavě, kdy v základní sestavě musel hrát trenér A týmu, který dva roky nehrál. Dále byl v sestavě Dastych se zlomeným prstem, Kulhánek s přetrženými vazy a Fišra stále trápí natažené tříslo,“ popsal peripetie trenér čáslavské rezervy Lukáš Jirků. „Když vezmu všechny tyto skutečnosti a to že jsem byl na stříhání pouze já a Lanc z dorostu, který ráno odehrál poločas, tak kdyby mi někdo před utkáním řekl, že si odvezeme bod, tak bych jej pravděpodobně bral. Nicméně vzhledem k tomu, že jsme utkání vedli a měli jsme to ve svých rukách, tak mě mrzí, že se nám nepodařilo získat body tři. Nutno říct, že s fotbalem to příliš mnoho společného nemělo. Hrálo se na malém a hrbolatém hřišti, a tak jsme k tomu přizpůsobili taktiku a tentokrát jsme se nesnažili hrát fotbal, ale doslova to ukopat. Domácí se pokoušeli o kombinaci a z toho jsme vytěžili první gól, kdy po presinku se nám podařilo získat míč při rozehrávce soupeře a vstřelit gól,“ zhodnotil zápas Lukáš Jirků.

Branky: 69. Novotný - 19. Klepal. ČK: 90+1. Kulhánek (Čáslav B). Poločas: 0:1.

FK Čáslav B: Beran – Dastych, Kubín, Lebduška, Svoboda, Fišr, Havrda, Kulhánek (65. Lanc), Novák, Klepal, Papoušek (88. Jirků).