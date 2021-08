FC Mělník – Čáslav B 0:3

„Naše vítězství je zcela zasloužené. V prvním poločase jsme jednoznačně dominovali. Dávali jsme branky po krásných akcí a téměř pokaždé to kluci vykombinovali do prázdné brány. Dalších pět, šest stoprocentních šancí jsme ovšem nedali,“ uvedl po zápase zastupující trenér čáslavské rezervy Jakub Svoboda. „S druhým poločasem ale nemohu být z naší strany spokojený. Přizpůsobili jsme se hře domácích, to mě mrzí. Zápas pak byl plný osobních soubojů, strkanic. Zbytečně se hra přiostřila a závěr se dohrával za jednoznačného stavu v emocích. To moc nechápu,“ divil se trenér. „Domácí měli ve druhém poločase asi tři šance na skórování. My jsme chodili spíše do brejků, mohli jsme přidat dalších pět, šest branek, ale počínali jsme si zbrkle v zakončení. Škoda, že jsme ve druhém poločase nepokračovali v kombinační hře,“ litoval Svoboda. „Na druhou stranu je třeba kluky pochválit za to, že jsme konečně udrželi čisté konto,“ dodal kouč.

Branky: 24. a 31. Klepal, 5. Král. Poločas: 0:3.

FK Čáslav B: Beran – Eisner (59. Dastych), Čáp, Trekoval, Lebduška – Papoušek, Kulhánek (70. Fišr) – Konyvka (77. Novák), Klepal, Havrda (59. Honc) – Král (59. Tůma).