Čáslav B – Divišov 1:4

„Po dvou výhrách jsme chtěli navázat na dobré výkony a výsledky, bohužel to bylo nabouráno již v šesté minutě zápasu, když z výkopu hostujícího brankáře naši obránci nechytli náběhy útočníků a náš gólman musel jít do souboje. Bohužel to pro nás znamenalo dvojí potrestání a to červenou kartou pro gólmana a penaltou. Přestože jsme v podstatě celé utkání odehráli v deseti hráčích, tak jsme po celou dobu utkání byli lepším týmem. Zbylé tři banky jsme obdrželi jako přes kopírák, kdy hostující brankář nakopl dlouhý balon za naši obranu a my jsme nebyli schopni zachytit náběhy útočníků,“ konstatoval Lukáš Jirků, trenér čáslavské rezervy.

„S předvedenou hrou, kdy jsme hráli v deseti, jsem byl víceméně spokojen. Ale neskutečně mě štve, že si nejsme schopni pohlídat to, co si říkáme v kabině o poločase a dostaneme další dva stejné góly ve druhé půli. Na konci zápasu jsme hráli vabank, kdy jsme se rozhodli hrát na tři obránce, ale bohužel jsme z toho nedokázali vytěžit více než neproměnné šance,“ hodnotil utkání Lukáš Jirků.

Branky: 53. Konyvka - 8. Lehán (z PK), 38. Rozsypal, 77. a 86. Pekárek. ČK: 6. Vyhnánek (Čáslav). Poločas: 0:1.

SK Čáslav B: Vyhnánek – Čáp, Eisner, Kopp (81. Kopp), Kulhánek (63. Honc), Papoušek, Lebduška, Kubín (81. Fišr), Klepal (46. Konyvka), Tůma (7. Beran), Král.