„Zápas byl od samého začátku chaotický, když se funkcionáři hostujícímu týmu nelíbil povrch, na kterém máme zápas odehrát. Rozhodčí nás poslal na hřiště, které bylo z důvodu podmáčení nezpůsobilé a my kvůli tomu odehráli středeční dohrávku v Sedleci,“ ulevil si trenér čáslavské rezervy Radek Richard. „Zápas rozhodla branka zešesté minuty, kdy hostující hráč usměrnil přímý kop do naší branky. To bylo od hostujících hráčů asi tak všechno. Šance jsme si vytvářeli, ale v úvodu zápasu jsme žádnou nedokázali proměnit. Ve 23. minutě se Kurka osamostatnil na levé straně a krásným centrem našel nabíhajícího Havrdu, který proměnil. Branka nám uznána nebyla, když podle sudího byl míč za lajnou. Nevím, když balon letí po autové čáře je aut?,“ ptal se Richard. „Pomezní mi na tuto otázku nedokázal odpovědět. Do kabin jsme odcházeli za stavu 0:1. V poločase jsem kluky nabádal, aby nepřestávali a pokračovali ve výkonu, jaký předváděli. Nemohl jsem jim nic vytknout. Do druhého poločasu jsme vstoupili velmi dobře, když jsme se po stranách dostávali do centrů a zakončení. Bohužel ani tam se nám branka dát nepodařila. V 58. minutě jsme zahrozili střelou za vápnem, která skončila na spojnici za hostujícím gólmanem. Následovala řada standardních situací, které jsme zahráli dobře, ale ani tam nám štěstí nepřálo. 78. minuta mohla rozhodnout, kdy se do vápna dral Aleš Chábera, který byl faulován tři metry ve vápně. Rozhodčí vyhodnotil situaci tak, že jsme zahrávali přímý kop za vápnem. V 90. minutě zápasu rozhodčí vyvrátil zcela jasnou situaci na hranici vápna, když hostující hráč fauloval Tomáše Havrdu. Nevím, co je na tom nejasného, když mi hráč musí odjet do nemocnice. V 93. minutě mohlo být ještě veseleji. Chábera zakončil ve vápně, kde byl zcela nehlídaný, ale pro údajný ofsajd nám rozhodčí gól opět neuznal. Víc se už vyjadřovat nechci a nebudu,“ byl naštvaný kouč čáslavské rezervy. „Ještě bych chtěl ´poděkovat´, jakým stylem se k nám rozhodčí celý zápas chovali a nemluvě po skončení utkání. Kluky chci za předvedený výkon pochválit a doufám, že ho přeneseme do následujícího utkání,“ dodal Radek Richard.

Video, foto: Býchorům došly broky, dostaly bůra. Hlízovský Maxa nasázel hattrick

Branky: 6. Vaculík. Poločas: 0:1.

Čáslav B: Vyhnánek – Čáp, Nykodým, Bašek, Chábera, Havrda, Kurka, Klepal (71. Tůma), Vilím, Špičák, Dastych (67. Gonda).