Sestava čáslavské rezervy byla plná mladíků, dorostenci se ale své role zhostili na výbornou. A také si od trenéra vysloužili pochvalu. Utkání branku nenabídlo, hodně blízko gólu byl Špičák,, který v závěru střetnutí trefil břevno.

Hora pořádnou šanci neměla, proto vyšla střelecky i bodově naprázdno

„Do utkání jsme opět nastupovali v improvizované sestavě, kdy nás trápí nedostatek hráčů z důvodu zranění, ale i přesto jsme nepodali vůbec špatné výkon,“ byl spokojený trenér čáslavské rezervy Lukáš Jirků. „V prvním poločase jsme si toho příliš nedokázali vypracovat a hrálo se především na naší polovině. Nedokázali jsme udržet míče nahoře a tak jsme byli stále v permanenci. Ve druhém poločase jsme udělali změny a začalo se nám dařit držet míč nahoře a dostat se více do hry. Zároveň jsme si dokázali vypracovat nějaké šance, kdy chvíli před koncem Špičák trefil břevno. Škoda, mohlo to tam padnout. Musím ale uznat, že soupeř nepředváděl špatný fotbal, byl velice důrazný houževnatý a napadal nás vysoko. Na druhou stranu jsme byli velice obezřetní a soupeře jsme do větších příležitostí nepouštěli. A musím kluky pochválit za velice povedené výkony, kdy všichni nechali na hřišti všechno. Takhle se bojuje o body. Jsem rád, že za nás šlo pět dorostenců, kteří dopoledne odehráli těžké utkání proti Kolínu a i tak odmakali toto utkání na sto procent. Čtyři z nich odehráli dopoledne devadesát minut. Především Špičák, který má během jednoho dne v nohách sto osmdesát minut. Klobouk dolů,“ smekl před mladíky kouč čáslavského béčka.

Čáslav B: Vyhnánek – Eisner (64. Kubín), Svoboda (46. Lanc), Kubín, Lebduška, Havrda, Fišr, Novák (83. Vondra), Dastych (88. Šranko), Trekoval, Špičák.