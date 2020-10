„Před utkáním s Čelákovicemi jsme řešili problém se sestavou. Áčko trápí široká marodka a dorost hrál utkání souběžně. Proto jsme do Čelákovic odcestovali ve velice improvizované sestavě, kdy do utkání museli nastoupit hráči, kteří delší dobu nehráli. Na střídání jsme měli pouze dva dorostence,“ líčil trenér Lukáš Jirků, který nastoupil v základní sestavě společně s trenérem A týmu Jakubem Svobodou.

Další komplikace přinesla 43. minuta. „Aby toho nebylo málo, tak Zoufalý se nechal školácky vyloučit. To bude mít drahé. Na druhé straně úplně stejně jako v Sokolči. Rozhodčí běží udělit kartu hráči soupeře, podívá se do notýsku a kartu zandá. Asi si budu muset zvykat,“ usmíval se Jirků.

V zápase gól nepadl, ale čáslavské béčko ukořistilo dva body díky penaltám. „Většinu času v utkání byli na míči domácí, my jsme hrozili jen z brejků. Ze dvou vydařených jsme se dostali téměř do stoprocentních šancí, ale bohužel se nám nepodařilo skórovat,“ litoval trenér Čáslavi B a pokračoval v hodnocení: „Druhý poločas jsme v deseti urputně bránili bezbrankový stav, který jsme udrželi až do konce utkání. Kluci nechali na hřišti opravdu všechno, a ještě se nám podařilo získat druhý bod z penaltového rozstřelu, kdy gólman Beran vychytal dvě desítky a jednu již v prvním poločase.“

Podle Jirků mužstvu znovu pomohli zkušení hráči: „V utkání se potvrdilo to, co pořád říkám, že mužstvo doplněné o tři starší zkušenější hráče je v této soutěži konkurence schopné. Po dlouhém zranění se do utkání zapojil Aleš Chábera a Lukáš Jedlička, kteří předvedli velice dobrý výkon.“

Čelákovice – Čáslav B 0:1 pk. Rozhodčí: Mansour. ČK: 43. Zoufalý (Č). Čáslav B: Beran – M. Svoboda (68. Šranko), Čáp, J. Svoboda, Jedlička, Lebduška, Jirků (73. Titze), Vocl, Vančura, Zoufalý, Chábera. Trenér Lukáš Jirků.