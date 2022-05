„V tomto utkání jsme standardně měli problém se složením týmu. To už asi do konce sezony jiné nebude, vzhledem k tomu, že máme hodně zraněných hráčů,“ opakoval se z předešlých zápasů trenér čáslavské rezervy Lukáš Jirků. „Podařil se nám skvělý vstup do utkání, kdy hned ve druhé minutě Trekoval našel pasem za obranu Baška, který předložil míč Strnadovi a ten se nemýlil. Druhá branka byla dost podobná, kdy Trekoval opět našel pasem za obranu nabíhajícího Cháberu, který přesprintoval obránce a uklidil míč podél gólmana. Následně se nám podařilo přidat ještě jednu branku Strnadem. A to jsme ještě další tři stoprocentní vyložené šance, které jsme v prvním poločase neproměnili. Nutno uznat, že soupeř si také dokázal vypracovat nějaké šance, ale naštěstí pro nás mířil nepřesně. Chvíli před poločasem Beran ještě vychytal penaltu,“ hodnotil první půli Jirků. „Do druhé půle jsme si řekli, že musíme zlepšit hru směrem dozadu, ale to se nám vůbec nepodařilo a soupeř dokázal snížit na 3:1. Chvíli pak bylo soupeře plné hřiště, nám se to ale naštěstí podařilo přečkat, Chábera vstřelil další dva góly a zkompletoval tak svůj hattrick. Jsem spokojený s výsledkem, předvedenou hrou už tolik ne. A už ne vůbec ne s hrou směrem dozadu. Ale když vezmu, v jakém jsme rozpoložení, tak nezbývá nic jiného než být spokojen. Kaňkou na utkání jsou zranění Havrdy a Tůmy. Doufám, že to nebude nic vážnějšího a do soboty budou v pořádku, jinak nevím, s kým to budeme hrát,“ ulevil si kouč čáslavského béčka.

Kutnohorsko: Okresní fotbalové výsledky

Branky: 1. a 19. Strnad, 15., 68. a 81. Chábera – 56. Bělik. Poločas: 3:0.

FK Čáslav B: Beran – Dastych (79. Šusta), Čáp, Trekoval (46. Eisner), Novák, Fišr, Havrda (34. Lebduška), Strnad, Chábera (87. Ondráček), Bašek, Tůma (28. Ronovský).