Silný Neumannův mandát potvrdila i volba členů výkonného výboru. „Delegáti mi zvolili můj tým ze sta procent. Jsem strašně rád. Na druhou stranu je to pro mě obrovská výzva,“ prohlásil v rozhovoru pro Deník.

Tomáši, vyhrál jste drtivě 82:37. Přitom se spekulovalo o tom, že volba bude těsná. Jaké očekávání jste měl vy?

Musím říct, že jsem cítil podporu z obou stran, jak z OFS, tak od klubů. Samozřejmě se ale volí tajně, takže jsem na to moc nedával. Sice jsem podporu měl, ale tajnou volbou může vše dopadnout naopak.

To se možná právě stalo bývalému vedení. Delegáti jim mohli pro klid duše slíbit hlas, ale za plentou volili jinak.

Nechci rozdělovat. Nechci mluvit o starých strukturách, F-evoluci nebo Berbrovcích. Myslím si, že hlas mi dali lidé, kteří chtějí dělat fotbal.

Veřejnost vnímá vaše zvolení jako očistu středočeského fotbalu. Bude na fotbal ve Středočeském kraji znovu nahlíženo pozitivně?

Za půl roku jsem objel v Čechách asi čtyřicet okresů. Mluvil jsem s tisícovkou funkcionářů a stovkou klubů. Poznal jsem, co je trápí, co funguje a co naopak nefunguje. Na tom bych chtěl dál stavět. Chci s kluby dál komunikovat a chtěl bych, aby se Středočeský kraj stal výkladní skříní českého fotbalu.

Pojďme k Valné hromadě. Rokovali jste až do pozdních večerních hodin. Byl průběh hodně náročný?

Strašně náročný. Organizace nebyla úplně ideální. Taková Valná hromada se dala zvládnout za polovinu času.

Docházelo k nějakým slovním přestřelkám?

Musím pochválit všechny delegáty, předsedu i výkonný výbor. Vše proběhlo standardně a na pohodu.

Jak se po volbě předsedy zachoval odstoupivší Miroslav Liba? Gratuloval vám, bavili jste se nebo odešel?

Nevím, jak po volbě. S Miroslavem Libou jsme se bavili před volbou. Diskuse probíhala konstruktivně. Opravdu Valná hromada proběhla tak, jak měla. Hlavně fér.

Do výkonného výboru vám zvolili všech šest lidí z vašeho týmu. To se vám bude dobře pracovat, souhlasíte?Ano. K volbě členů do výkonného výboru jsem měl proslov. Prosil jsem delegáty, aby si uvědomili, že sám nic nezvládnu. Fotbal je týmová hra. Postavil jsem tedy svůj tým, který mi delegáti zvolili ze sta procent. Jsem strašně rád. Na druhou stranu je to pro mě obrovská výzva. Musím dodržet to, co jsem slíbil. Jsem moc rád, že delegáti dali silný mandát nejen mě, ale i mým kolegům.

Fotbal se podle vašich předvolebních prohlášení má stát znovu společenskou událostí. Jak si to představujete?

Za tím si pevně stojím. Bude to těžké, protože fotbalové prostředí a myšlení můžeme změnit jenom tak, že začneme všichni sami u sebe. I tak jsem apeloval na delegáty, aby začali sami u sebe. Aby začali pozitivně ovlivňovat své trenéry mládeže, kteří vše přenesou na své žáky a rodiče. Aby ovlivňovali své funkcionáře a fanoušky. Jenom tak můžeme fotbal posunout vpřed.

Co bude vaším prvním krokem ve funkci předsedy?

Momentálně udělám analýzy celého svazu a mládeže. Už v pondělí máme schůzi výkonného výboru a začínáme pracovat.

Soutěže skončily. Je pro vás pozitivní to, že nevstupujete do rozjetého ročníku? Máte nyní trochu času se rozkoukat.

V tomto směru je to lepší. Můžeme řešit věci za klidu, a ne za pochodu. Je to nyní mnohem jednodušší.