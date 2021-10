Kunice – Sázava 1:0

„Klasicky jsme jeli na zápas ve dvanácti s gólmanem na střídačce. A s patnáctiletými dětmi na křídlech. Na místě jsme to v sestavě přeházeli. Pět hráčů bylo pryč, jeden se zranil na béčku,“ kroutil hlavou hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla. „Kunice mají nadprůměrné mužstvo na tuto soutěž, čekal jsem, že se bude vařit voda. Měli jsme první loženku, pak domácí přidali do kroku, šli sami na branku a také dali gól. Potom jsme měli dvě obrovské šance my. Na tu bídu jsme mohli uhrát v poločase plichtu. Druhá půle byla slepý s hluchým, ani jeden tým nic neměl, bylo to hodně rozkouskované, takové berany, berany duc. Na hřišti se nic zajímavého nedělo, oba celky byly jalové, nic moc hezkého,“ vyprávěl Pavel Chuchla.

Branky: 16. Al Obaid. Poločas: 1:0.