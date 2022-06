„Těžko hledám slova k dalšímu utkání. Je to pořád to samé dokola. Provázejí nás problémy se složením týmu a podle toho to taky tak vypadá. Sezona se pouze dohrává, i když je stále o co hrát. Nepamatuji takovouhle situaci, kdy jsme měli tolik zraněných hráčů jak v A týmu ,tak B týmu. Je to hrozná bezmoc,“ kroutil nevěřícně hlavou trenér čáslavské rezervy Lukáš Jirků, který musel na plac. „Teď se opět zranili Čáp a Mužátko, tak doufejme, že to není nic vážného,“ dodal Jirků.

Branky: 29. Majdl, 38. Pokorný, 63. Rakouský, 80. Knobloch, 82. Macek, 87. Sabol. Poločas: 2:0.

FK Čáslav B: Beran – Mužátko (11. Roček), Tůma, Fišr, Dastych, Gonda (61. Šusta), Novák, Lebduška, Pavlík, Čáp (76. Jirků), Eisner (69. Kubín).