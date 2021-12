Rozhodně jsme chtěli být výš. Měl jsem z toho obavy, protože nás čekalo to, že budeme v jiné skupině. Nevěděli jsme, co od toho čekat. Navíc jsme měli hodně těžký los. Kdybychom nějaký z prvních utkání zvládli, bylo by to plus. Ale to se nestalo, měli jsme i smůlu, nebyli jsme tak dobří a padla na nás deka. Pak už jsme se z toho nedokázali vyhrabat.

Kde hledat hlavní příčiny toho, že se vám podzim tak nevyvedl?

Nedáváme góly. Zahodili jsme spousta šancí a dokonce snad i dvě penalty. Podepsala se na tom covidová pauza, někteří přestali chodit nebo méně trénují. Horko těžko jsme dávali do kupy obranu, ta hrála skoro pořád v jiném složení. Měli jsme nějaká zranění a vzadu to nefungovalo. Snad to bude lepší.

Šest gólů nastřílel Vojtěch Semrád, což je skoro polovina vašich branek. Byl on hlavním tahounem ofenzivy?

Asi ano. Je to relativně mladý fotbalista, ale má toho za sebou už celkem dost. Ve Slavii hrál za dorost. Škoda, že se k němu nepřidali další. I on má ale rezervy, mohl by podávat ještě daleko lepší výkony, má potenciál. Fotbal bere už jen jako zábavu. Ale góly dávat umí, hraje výborně jeden na jednoho, výborně hraje hlavou. Je pro soupeře nebezpečný.

O co nebo o koho jste se mohli opřít ve chvílích, kdy se vám nedařilo?

Asi to bude taková ta osa týmu. Böhm, Semrád, Herout i další. Jsou to ti, co se snažili i za nepříznivého stavu. Hodně z nás bylo skoro po celou sezonu rozbitých, nebylo to to pravé ořechové. A na mladé to více doléhalo. Byla to z naší strany křeč, i když jsme hráli některé zápasy dobře.

Dostali jsme třicet jedna gólů a v tomto ohledu nejste zdaleka nejhorší. Byla defenziva vaší nejsilnější stránkou?

To jsme si říkali také. Osm možná devět kol jsme na tom byli v tomto směru vcelku dobře, ale problém byl hlavně v tom, že jsme nedávali góly. Prohrávali jsme třeba po jedné chybě, dopředu jsme neudělali nic. Zápasy se rozhodují v šestnáctkách a tam jsme byli bezzubí. Ostatní celky mají alespoň jednoho hráče, který umí chyby trestat. To nám chybělo.

Mnohokrát během sezony jste bědoval nad katastrofální produktivitou. Čím to bylo?

Ofenzivní hráči se střídali, připadal jsem si jako trenér v hokeji, který pořád s něčím míchá. Zkoušeli jsme všechno možné, tréninková morálka hráčů do ofenzivy nebyla taková a chyběl jim fyzický fond, abychom bojovali, presovali a dělali to obráncům těžší. I kvůli tomu jsme měli měnší kvalitu. Dřív jsme obranu soupeřů alespoň rozbíjeli a to nám teď chybělo. Pod tlak jsme soupeře nedokázali dostat.

Spodek tabulky je hodně vyrovnaný, na osmou Sázavu ztrácíte jen sedm bodů. Je ve vašich silách soutěž zachránit?

Já si myslím, že ano. Po některých zápasech ve druhé polovině sezony nám soupeři říkali, jak můžeme být poslední. My jsme prostě nedávali góly. Ale záchrana v silách mužstva je. My máme pětasedmdesát procent týmu složeného z našich hráčů nebo blízkého okolí. Já věřím, že když tomu dají víc, určitě se o záchranu popereme. Byla by škoda sestoupit. Uškodilo nám to, že nás dali do skupiny D, ta je těžší než céčko.

Dojde v dlouhé zimní přestávce k radikálním změnám v mužstvu?

Někoho asi přivedeme, posílit potřebujeme. Výrazné změny to ale nebudou. Stavíme na našich hráčích. Dotahujeme příchod jednoho hráče. Pak máme dorostence a šikovné kluky v béčku. Počtový problém nemáme. Jen je potřeba, aby si to sedlo. Uvidíme, jak to všechno na jaře vůbec bude. Máme domluvených pět přátelských utkání.