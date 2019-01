Vrdy /ROZHOVOR/ - Nováček I. B třídy z Vrdů se po podzimu umístil na deváté příčce tabulky. Mladý tým Davida Plašila doplatil zejména na nezkušenost, i tak je podle trenéra Vrdů možné hrát o vyšší příčky.

Fotbalový trenér Vrdů David Plašil. | Foto: slavojvrdy.wbs.cz

Trenére, co říkáte na podzimní část sezony?

Chtěli jsme se udržet do pátého místa, takže s devátou pozicí nejsem spokojený, podle mě kluci ještě nebyli připraveni. Některé zápasy jsme nezvládli naivitou, měli jsme je dobře rozjeté, ale nezvládli jsme to takticky, chyběla nám zkušenost a vyzrálost. Kdybychom měli zhruba tři hráče navíc, kteří by měli zkušenosti z vyšších soutěží, měli bychom minimálně o šest, devět bodů víc.

Je to podle vás tím, že máte jeden z nejmladších týmů v soutěži?

Určitě, chybí nám zkušenost. Ostatní týmy mají minimálně jednoho bývalého hráče z divize nebo z krajského přeboru, a to je pak na hřišti znát. Pro kluky by bylo dobré, abychom se v soutěži udrželi, tým by získal potřebné zkušenosti, podle mě bude jaro lepší.

Nepřinesli potřebnou zkušenost bratři Rejthárkové, vaše letní posily?

Michal určitě, Jirka měl tréninkové manko už z Nových Dvorů, odehrál dobré zápasy, ale kvůli pracovním povinnostem moc netrénoval a bylo to znát.

Byl znát rozdíl mezi okresním přeborem a I. B třídou?

Je to velký rozdíl, ale já to věděl a počítal jsem s tím, přece jen jsem něco odehrál sám, a jako trenér jsem si také už něčím prošel. Připravovali jsme se na to, ale to si musí hráči zkusit sami, na to se nedá pořádně připravit.

Nastanou nějaké změny v týmu?

Z Mladé Boleslavi přijde Tomáš Petrů, který nám rok zpátky velmi pomohl v okresním přeboru. Je pro něj škoda, že mu to v Boleslavi nevyšlo, je to mladý kluk, pro nás je to velká posila, umí dávat branky. Myslím, že dokáže dát zhruba šest branek v následující části soutěže. Také se pokoušíme o Patrika Růžičku, který už za nás hrál, prošel si také Hlízovem a má zkušenosti z I. B třídy. Naopak na odchodu by nikdo neměl být. Kádr by měl zůstat stejný a minimálně tito dva by měli přijít.

Jak probíhá zimní příprava?

Začali jsme v úterý osmého ledna, příprava je hodně tvrdá. Trénujeme třikrát týdně, z toho dvakrát v tělocvičně a jednou chodíme ven. Je asi pět dojednaných zápasů. Hráči, kteří mě znají, tak vědí, že příprava je hodně náročná, protože z toho pak čerpají celý rok.

Co očekáváte od jara?

Musíme soutěž udržet, není nemožné hrát vysoko, protože kromě první dvojice jsou týmy hodně vyrovnané. Uhlířské Janovice nejspíš sestoupí, ale jinak se může stát všechno.