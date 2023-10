Doma jsou stoprocentní, u soupeřů se jim zdaleka tolik nedaří. Fotbalisté Slavoje Vrdy, kteří jsou nováčkem krajské I.A třídy prohráli páté utkání ze sedmi na soupeřových hřištích. Naposledy to bylo v Horkách, kde ani jednou nedokázali skórovat. Přitom doma vyhrál Slavoj všech pět dosavadních zápasů. Nedokázal tak navázat na vítězné okresní derby s prvním Hlízovem.

Z fotbalového utkání I.A třídy Vrdy - Hlízov (2:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Horky – Vrdy 3:0

„Klasický den blbec pro nás začal již před zápasem během rozcvičení. Svalové zranění nepustilo do zápasu Růžičku s Mikyskou. Aby toho nebylo málo, tak už v 9. minutě musel po dvou tvrdých zákrocích vystřídat Petr,“ vypočítával hráčské ztráty Roman Masopust, trenér Vrdů. „Přesto jsme se na hřišti prezentovali od začátku velmi dobrým výkonem. Dělali jsme domácím velké problémy na rozehrávce a dozadu jsme velmi dobře zavírali prostory. Vytvořili jsme si množství gólových šancí, ale centimetry chyběly Kapounkovi při dvou různých střelách a Víšek, Šveřepa ani Volenec své zakončení nedokázali dostat mezi tři tyče. V největší šanci po centru zleva Kapounek z voleje na malém vápně napálil přímo do domácího brankáře. Domácí nás potrestali v poslední minutě, když nedůslednost u postranní čáry dovolila centr od rohového praporku a nekrytý hráč měl na zadní tyči lehkou práci,“ popsal zásadní momenty první půle kouč Slavoje. „Vstup do druhé půle se nám nepovedl, když při centru zprava se nedohodl Vavřina s brankářem Kopeckým a sám si před ním uklidil míč do branky. Ještě v té chvíli jsme se nadchli a zatlačili soupeře, ale na víc než na pokusy převážně že standardních situacích to nestačilo. Po jedné z nich v 70. minutě šli domácí do rychlého brejku a situaci vykombinovali až do prázdné branky. Od té doby bylo rozhodnuto, a jen se štěstím jsme bez většího zájmu o hru, přečkali některé další šance soupeře,“ dodal Masopust.

Prohrané derby je zapomenuto, Hlízov rozstřílel Slovan Poděbrady čtyřmi góly

Branky: 45. a 69. T. Mbah, 51. vlastní Vavřina. ČK: 82. Vávra (Vrdy)Poločas: 1:0.

Vrdy: Kopecký – Vavřina, Nový, Šveřepa, D. Kapounek, Petr (9. Kloc, 78. P. Kapounek), Volenec, Šranko, Vávra, Semrád, Víšek.