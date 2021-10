Hlízov – Čáslav B 2:0

V prvním poločase se diváci branky nedočkali, na góly si museli počkat až do druhé pětačtyřicetiminutovky. A radost si užili jen hlízovští fotbalisté. Jako první mířil do černého Jarůněk, výhru pojistil z pokutového kopu Tafel. V závěru dva hostující hráči neudrželi nervy na uzdě a dostali červenou kartu. Derby ale také nabídlo jedno gesto, které se jen tak nevidí.

„Na derby jsme chtěli trošku zjednodušit hru, protože foukal docela silný vítr, což se nám ale moc nedařilo. Přesto jsme si první poločas vypracovali dvě až tři šance na vystřelení gólu, ale náš výkon se mi celkově první poločas moc nelíbil. Mladí a běhaví hosté nás dobře napadali a my neměli potřebnou kvalitu při práci s míčem,“ řekl k prvnímu poločasu okresní derby hlízovský trenér David Linhart. „Druhý poločas jsme po větru začali lépe a Martin Jarůněk krásně prostřelil gólmana. Na dva nula upravil z jasné penalty Tafel a bylo po zápase,“ pokračoval Linhart. „Hosté sice nehráli zle, ale my jsme je prakticky nepustili snad do jediné šance. Ke konci zápasu za rozhodnutého stavu se derby zbytečně vyhrotilo a na svoji nedisciplinovanost doplatili hosté dvěma zbytečnými červenými kartami. Za mě spokojenost s výsledkem a výkonem ve druhem poločase,“ radoval se kouč vítězného celku.

„V prvním poločase nám trvalo deset až patnáct minut, než jsme srovnali hru a začali kombinovat. Od té doby jsme měli územní převahu a byli dost na míči. Bohužel jsme si z toho nedokázali vypracovat příliš mnoho vyložených šancí. Většina akcí končila na tom, že jsme nedokázali dostat míč do vápna nebo když už jsme ten míč do vápna dostali, tak jsme se neprosadili v zakončení. Soupeř měl v první půli jednu vyloženou šanci, kterou vychytal Kovařík,“ popisoval průběh prvního dějství hostující kouč Lukáš Jirků. „Ještě před koncem první půle jsme byli nuceni střídat zraněného stopera Trekovala, což pro nás bylo také oslabením. Ve druhé půli už to bylo z naší strany o poznání horší. Domácí na nás nalezli, přitvrdili v důrazu a rozhodčí povolil trochu tvrdou hru. Bohužel jen na jednu stranu, tak jak to bývá v Hlízově zvykem. My jsme se bohužel upnuli k některým výrokům na adresu rozhodčího a přestali se soustředit na naši hru,“ zklamalo hostujícího trenéra.

Ten také ocenil velké gesto hlízovského kapitána Pavla Růžičky. „I přes to bych chtěl vyzdvihnout skvělé fair play kapitána domácího týmu, který po odpískání penalty ve prospěch domácích přiznal, že se nejednalo o kontakt a penalta byla zrušena. To se v dnešní době příliš nevidí,“ dodal Jirků.

Branky: 59. Jarůněk, 73. Tafel (z PK). ČK: 85. Strnad, 87. Lebduška. Poločas: 0:0.

Fotbal Hlízov: Míšek – Šusta (60. Tomíšek), J. Růžička, M. Šváb, Jarůněk (83. T. Šváb), Para (19. Hačka), Tafel, Šesták, Vyhnánek, P. Růžička, Maxa.

FK Čáslav B: Kovařík – Čáp, Kubín, Trekoval (40. Eisner), Lebduška, Strnad, Kulhánek (46. Fišr), Havrda, Konyvka (79. Novák), Papoušek, Tůma (75. Honc).